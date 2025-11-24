¡ÖÅ¾¿¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖNG¥ï¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÅ¾¿¦¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢¤Ò¤¤È¤á¤ë¤«¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤«¡¢¤É¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤Î¸å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÁêÃÌ¤ÎÅú¤¨Êý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÎÓÂóÇÏ¡Ë
¡Ö¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤ÈÃÇÄê¤ò¤·¤Ê¤¤
Æ±Î½¤«¤éÅ¾¿¦¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Âç¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
´ðËÜ»ÑÀª¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡¢¤â¤··¹¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ä¤ä¡È¹ÎÄê´ó¤ê¡É¤Ë¹½¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¤Ç¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¹Í¤¨¤ËÍ¶Æ³¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡£
·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜÅª¤Ï¡ÈÊý¸þ¤Å¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¹Í¤¨¤ëºàÎÁ¤ÎÄó¶¡¡É¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦ÁêÃÌ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¾ðÊó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¾ò·ï¡ÊÇ¯¼ý¡¦¶ÐÌ³ÃÏ¡¦À©ÅÙ¡Ë
¢¶ÈÌ³¡ÊÌò³ä¡¦ºÛÎÌ¡¦´üÂÔÀ®²Ì¡Ë
£À®Ä¹¡Ê³Ø½¬µ¡²ñ¡¦É¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ë
¤Æ¯¤Êý¡Ê»Ä¶È¡¦½ÀÆðÀ¡Ë
¥¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ê²ÁÃÍ´Ñ¡¦¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡Ë
Áê¼ê¤¬¡Ö¤³¤ÎÅÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµó¤²¤¿¹àÌÜ¤ò°ì½ï¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¡¢Å¾¿¦È½ÃÇ¤Î¹çÍýÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤òµÞ¤¬¤º¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¼Â¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢É½¸½¤ÏÃúÇ«¤ËÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃÇÄê¤ÏÈò¤±¡¢¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¤â°¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¤Í¡£¤³¤³¤Ï¡¢È½ÃÇ¤Î¤·¤É¤³¤í¤À¤Í¡£¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î´ÑÅÀ¤Ç°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¡¢Áê¼ê¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ä»ö¼Â¥Ù¡¼¥¹¤Ç¾ðÊó¤òÊäÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ÏÁê¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦ÁêÃÌ¤Ï·ëº§ÁêÃÌ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Ëº§Ìó¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆó¿Í¤¬·ëº§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡¢·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¿Í¡×¤È±Ê±ó¤Ëµ²±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤²á¤®¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÄ¹¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÝÄê¤äÃÇÄê¤òÈò¤±¡¢Âº½Å¤ÈºàÎÁÄó¶¡¤Ç»Ù¤¨¤ë¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ç·è¤á¤é¤ì¤½¤¦¡© ¤â¤·¡¢¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤è¡×¤È¡¢»Ù±ç¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤ÆÄù¤á¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î°Õ»×·èÄê¤òÂº½Å¤·¡¢ÇØÃæ¤òÀÅ¤«¤Ë»Ù¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Æ±Î½¡¦Í§¿Í¤È¤Î¿®Íê¤òºÇ¤â¶¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤ËÅ¾¿¦ÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¾¿¦¸å¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤ÊÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë