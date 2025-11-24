ＭＬＢが公式Ｘで連日発表している「Ｔｏｐ Ｐｌａｙｓ ｏｆ ２０２５」は２３日（日本時間２４日）、８０位から７１位が公開され、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が前日の８５位に続いて７３位に入った。

９月１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦で、大谷は２点を追う８回先頭。右腕ロバートソンのカットボールを捉えると、角度３７度と舞い上がった打球が右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。３試合ぶりの５０号ソロで史上６人目の２年連続５０本塁打を達成した（今季はヤンキース・ジャッジが７人目の達成）。

２３年９月の右肘手術から今年６月に投手としても復帰した大谷は、当日は二刀流出場。５回無安打無失点の快投を見せ、初回には今季５０個目の奪三振も記録した。昨季は史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を成し遂げたが、今季も史上初となる「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）に到達し、また新たな領域に足を踏み入れた。

同ランキングはＭＬＢが公式Ｘで毎年カウントダウン形式で発表。昨年は大谷の「４０―４０」が３位、「５０―５０」が２位、１位はワールドシリーズ第１戦で同史上初の逆転サヨナラ満塁弾を放ったフリーマンが選ばれた。今季はポストシーズンでも大活躍を見せた大谷だが、ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸投手（２７）が“タイトル”に向けて強力なライバルになるかもしれない。

なお、前日に８５位に選ばれたのは、４月２日（同３日）の本拠地・ブレーブス戦で、大谷は５―５の９回１死からセンター左へ３号サヨナラ弾。エンゼルス時代に同僚だったイグレシアスを打ち砕いたことで最大５点差を逆転し、前年ワールドシリーズ覇者として史上初の開幕８連勝を完成させた一本だ。

当日は今年初めて開催された大谷の「ボブルヘッドデー」で、試合後には「ボブルヘッドデーなんだからホームラン打てよ！」とヤジを飛ばされていたことを明かしていた。自身が出演しているＣＭで見せるしぐさで、今季のチーム全体のパフォーマンスとして定着した「デコルテポーズ」を初披露した日でもあった。