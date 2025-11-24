◆プロボクシング ▼ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真▼ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 中野幹士―ライース・アリーム ▼スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 坪井智也―カルロス・クアドラス ▼バンタム級（５３・５キロ以下）１０回戦 増田陸―ホセ・カルデロン（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

ＩＢＦ世界フェザー級挑戦者決定戦の当日計量が２４日、都内の日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）本部事務局で行われ、同級５位・中野幹士（３０）＝帝拳＝は前日計量のリミット５７・１キロから４・２キロ増の６１・３キロ、同級３位ライース・アリーム（３５）＝米国＝が４・１キロ増の６１・２キロでクリアした。ＩＢＦでは独自ルールが施行されており、前日計量から当日朝の計量までの増量は１０ポンド（約４・５キロ）までと決められている。

早朝８時前に計量会場に姿を見せた中野は「ちょっと眠かったです」と苦笑。前日計量後のリカバリー飯は「白米とカステラぐらい。外に出るのがめんどくさかったので」と話し、自身初体験の当日計量に向けても「寝る前に体重計に乗ったぐらい。食事とかも全く考えなかった」という。

試合前夜は「ちびまる子ちゃんとか、テレビを見てました」とリラックス。午後１１時頃に就寝した。

ゴングまでは半日近くあるが、「軽く寝ます。食事はお腹にたまらない程度に軽く軽食をとるみたいな感じで、気分で決めます。緊張は全くない。会場に入ってからぐらいだと思います」と気負いはない。世界挑戦権をかけた大一番へ「勝つことを最優先にやりたい」と静かに闘志を燃やした。

現在９連続ＫＯ勝利中の中野は、２０１８年１０月のプロデビューから無傷の１４戦全勝（１３ＫＯ）。ＫＯ率９３パーセントを誇る強打者で、「マノス・デ・アセロ（鉄の拳）」の異名を持つ。対戦相手のアリームは元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者で、戦績は２２勝（１２ＫＯ）１敗。

この試合の勝者は、ＩＢＦ王者への指名挑戦権を得る。現王者のアンジェロ・レオ（米国）は、来年２月にも同級８位レラト・ドラミニ（南アフリカ）を相手に２度目の防衛戦を闘う予定だ。