¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ê¤ó¤«Ä¶¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ò¤í¤æ¤¤¬¸ì¤ë¡È»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¡É¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¿·´©¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¡×¤Î°é¤Æ¤«¤¿¤È»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¹»á¤È¡Ø1%¤ÎÅØÎÏ¡ÙÃø¼Ô¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®/¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿¹ÍÚ¹á¡Ë
¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¡×¤ò°é¤Æ¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
Â¹Ã¤ÍÎ»á¡Ê°Ê²¼¡¢Â¹»á¡Ë¡§ Ãæ¹âÀ¸¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÍÍ¤Ê¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¡×¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ 2¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹çÍýÀ¤òµá¤á¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ã¡¤¹þ¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼êÃÊ¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òºî¤ê½Ð¤¹·Ï¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢ÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬¡È¸«¼é¤ì¤ë¤«¡É¤¬·èÄêÅª¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë
Â¹»á¡§ ¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÀßÄê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¿Æ¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¿Æ¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ ²æËý¤·¤Ê¤¤¤È¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Â¹»á¡§ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ ¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤«¡¢¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿»Ò¤ÎÊý¤¬¸«¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£¤Ç¸«¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¸«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬¤à¤·¤í³Ú¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ ¤¢¤È¡¢100ÅÀ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢100ÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö100ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª²Û»Ò°ì½µ´ÖÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢Äà¤ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ì¾Ìç¹»¤ÇÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ö¿¼³¤µû¡Ê¤·¤ó¤«¤¤¤®¤ç¡Ë¡×ÌäÂê
Â¹»á¡§ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£¡¢ËÍ¤é¤Î³¦·¨¤Ç¡Ö¿¼³¤µû¡Ê¤·¤ó¤«¤¤¤®¤ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¿Æ¤ÎÈ¼Áö¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÇÊÐº¹ÃÍ75¤È¤«Ã¡¤½Ð¤¹¤±¤É¡¢Æþ³Ø¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÄÀË×¤·¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¡¢³ØÎÏ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â·ù¤À¤È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦²óÅú¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ ¤â¤¦¡ÊÂç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç¡ËÈ¼Áö¤·Â³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í×¤Ï¡¢¿Æ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼ï¤ÎÌµÎÁ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç³ØÂ´¶È¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¹»á¡§ ËÍ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Âç³ØÂ´¶È¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÀ³²¤ÏÂ¿Ê¬¡¢½¢¿¦¸å¤È¤«·ëº§¤È¤«¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤¬¼êÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Google¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ï¤«¤é¤ó¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Á´Á³½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¡§ ¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤ÎÈ¼Áö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ë¤ä¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»×½Õ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£È¿¹³´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¿Æ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤ó¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¸³¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë