◇ボクシングIBF世界フェザー級挑戦者決定戦 同級3位 ライース・アリーム（米国）＜12回戦＞同級5位 中野幹士（帝拳）（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

IBF世界フェザー級挑戦者決定戦の当日計量が24日、都内の日本ボクシングコミッション事務局で行われた。IBF独自ルールで前日から10ポンド（約4・5キロ）増が認められており、同級5位の中野幹士（30＝帝拳、14勝13KO）は61・3キロ、対戦相手の同級3位ライース・アリーム（35＝米国、22勝12KO1敗）は61・2キロでとともにクリアした。

プロ初の当日計量に臨んだ中野は「少し眠いです」と目をこすりながら「寝る前に体重計に乗ったくらい。いつも通り。緊張は全くない、会場に入ってからかな」と自然体。アニメ「ちびまる子ちゃん」を見て過ごしたという前夜は「外に出るのが面倒くさかった」と白米とカステラを食べてリカバリー。午後11時には就寝し疲労回復に努めた。

IBF王者への挑戦権を争うアリームについては「もっと“バコーン”となると思ったらそんなに変わらなかった」と前日計量時とさほど変わらない対戦相手の印象を語りながら「ただ顔色は良さそうだった」と警戒。

プロデビューから14連勝、9連続KOで愛称は“鉄の拳”。10連続KOが懸かる今夜の一戦へ「どんな試合をするというより、勝つことを最優先にやりたい」と静かに気持ちを高めた。

興行のもようはPrime Videoで午後5時から独占ライブ配信される。