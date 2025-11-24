『ストレンジャー・シングス』最終章、“決戦”を映したファイナル予告が解禁 ヴェクナが新たな計画を携えて復活
動画配信サービス「Netflix」の大ヒットシリーズ最新作にして最終章となる『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』が11月27日より世界独占配信される。配信開始に先駆け、VOL1（第1話〜第4話）の“ファイナル予告映像”が新たに解禁された（VOL2＝12月26日、最終話＝2026年1月1日）。
【動画】『ストレンジャー・シングス』最終章、ファイナル予告
本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。
今回解禁された予告では、シリーズ史上最凶の敵であるヴェクナが、シーズン4の大打撃をものともせず“新たな完全無欠の計画”と共に復活する姿が描かれる。映像の中では、町の至るところで怪物が出現し、ホーキンスはかつてないほどの窮地に。爆発、襲撃、不穏な気配――いよいよ物語が終焉へ向けて加速していることが感じられる。
そして、マイク、ウィル、ルーカス、ダスティンら4人組が、それぞれ険しい表情でヴェクナ討伐に臨む姿が映し出される。「考えがある、突飛だけど」とアイデアが浮かんだ様子のマイク、パワーを使ってミッションへ挑むイレブンなど、作戦に挑む面々の表情はこれまでになく険しいが、友だちや家族のためにすべてを懸ける前向きな覚悟もにじみ出ている。
少年たちの兄貴分・スティーブ、マイクの姉・ナンシー、ウィルの兄でナンシーの恋人のジョナサンらの緊迫した行動。最後には、ダスティンたちの乗る車が＜裏側の世界＞のゲートへ突入するが、この大胆な突入も作戦の一部なのか？ 物語は加速度を増して決戦へと向かっていく。
シリーズの企画・脚本・監督のダファー・ブラザーズとともに製作総指揮を務め
るショーン・レヴィは「どうやら“悪”というのはそう簡単には倒せない」と警鐘を鳴らす。「シーズン4でヴェクナは大きな打撃を受けましたが、そう簡単に負けるような存在ではない。彼は力を蓄え、新たな完全無欠の計画をもって帰ってきます。そしてその全貌がシーズン5では描かれます。彼の企みがどれほど邪悪かということが分かっていくにつれ、ヴェクナを今度こそ完全に倒し、ホーキンスだけでなく、世界を救うための作戦を立てなければならなくなるんです」。
マット・ダファーは「最終シーズンでついに登場人物たちがこの場所が何であるかの全貌を知ることになる」、ロス・ダファーは「ストーリーやアクションなどすべてにおいてこれまでで最大規模。シリーズで最も壮大なシーズン」と自信を見せるフィナーレ。これまで幾度となく別れや喪失を経験しながらも、互いを信じ、何度でも立ち上がってきたホーキンスの仲間たちの物語は、どのような結末を迎えるのか。世界中が待ち望む最終シーズンまで、あと3日。
