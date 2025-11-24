【算数クイズ】規則性クイズ・初級編！ 数がどんどん小さくなっていくこの数列。「減り方」ではなく「割り方」に注目すると、すぐに法則が見えてきます。

今回の問題は、見た目よりもシンプルなルールで成り立っています。ただし「引く」「足す」ではなく、“割る”という視点を持てるかがカギ。

思考の切り替えが試される一問です。

問題：81, 27, 9, 3, □

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：前の数との関係を“割り算”で見てみましょう。

正解：1

正解は「1」でした。

▼解説
それぞれの数を見比べてみると、次のようになっています。

81 ÷ 3 ＝ 27
27 ÷ 3 ＝ 9
9 ÷ 3 ＝ 3
3 ÷ 3 ＝ 1

つまり、「前の数を3で割る」規則になっています。割り算を連続的に使うタイプの数列は、指数的に減っていくのが特徴。

シンプルながら“足し算・引き算とは違う”発想が必要な問題です。数列の変化をいろいろな角度から見る練習にもぴったりではないでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)