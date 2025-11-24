【算数クイズ】81、27、9、3に続く空欄に入る数字は？ “割り算”で見てみよう
今回の問題は、見た目よりもシンプルなルールで成り立っています。ただし「引く」「足す」ではなく、“割る”という視点を持てるかがカギ。
思考の切り替えが試される一問です。
ヒント：前の数との関係を“割り算”で見てみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの数を見比べてみると、次のようになっています。
81 ÷ 3 ＝ 27
27 ÷ 3 ＝ 9
9 ÷ 3 ＝ 3
3 ÷ 3 ＝ 1
つまり、「前の数を3で割る」規則になっています。割り算を連続的に使うタイプの数列は、指数的に減っていくのが特徴。
シンプルながら“足し算・引き算とは違う”発想が必要な問題です。数列の変化をいろいろな角度から見る練習にもぴったりではないでしょうか。
(文:All About ニュース編集部)
