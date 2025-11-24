韓流ブームと言われて久しいが、食の面では日本国内で知られているメニューはまだまだほんの一部。



今SNS上で大きな注目を集めているのは韓国のオモニが作ったガチ韓流メシだ。



「『オモニム！日本から家族が来るので韓国の家庭料理お願いします！』

『アラッソ』

義実家入ったら、家庭料理のクオリティー超えすぎててびっくり。1人でこの量ぱぱっと作れるのもすごいし、どんなレストランよりも素敵なローカル料理を体験できた私の家族 お義母さんには感謝しきれない。 ちなみに、リクエストしてたビビンバは大きいボウルでまぜまぜ 的確なTHE韓国の家庭スタイルだった 」



とその模様を紹介したのは韓国在住の𝖽𝗈𝗈𝗇𝖺さん（@doo_na94）。



キムチ、ビビンバ、ナムルにチャプチェ…韓国料理の代名詞的なメニューはもちろん、テーブルに並んだ数十もの品々。いずれもたしかに家庭料理ではあるが、さまざまな調理が施されており、見るだけでも韓国料理の奥深さがよく伝わってくる。



𝖽𝗈𝗈𝗇𝖺さんにお話を聞いた。



ーーお義母さまはどんな方ですか？



𝖽𝗈𝗈𝗇𝖺：義実家の地域はソウル郊外になります。義母は60代、性格は情に厚く、60代とは思えないほどパワフルでアクティブな方です。



ーーお料理をご覧になった感想を。



𝖽𝗈𝗈𝗇𝖺：義母の料理はかれこれ10年以上食べてきましたが、どのレストランよりも美味しいです。だからこそ日本の家族にも食べてもらいたく、家族が韓国に遊びに来る際、義母に「普段食べる家庭料理を作ってくれませんか」とお願いをしていました。正直こんなに豪華な食卓を用意してくれているなんて想定しておらず、義実家に入った時には本当にびっくりしました。



ーー特にお気に入りのメニューは？



𝖽𝗈𝗈𝗇𝖺：この日も料理はどれも美味しかったですが、一番美味しかったのはビビンバです。大きなボウルに具材をたっぷり入れて、コチュジャンとごま油を加え、9人分を一気に手で豪快に混ぜ合わせるパフォーマンスに日本の家族も驚いていました。韓国の家庭ではよくこのように食べます。



ーー投稿に大きな反響がありました。



𝖽𝗈𝗈𝗇𝖺：義母の料理の腕前への称賛の声がこんなにも寄せられるとは思ってもなかったのでびっくりしていますが、本当にうれしいです。特に韓国人の方々のコメントの中には、「手間のかかる貝の和え物まであるのは愛でしかない」なんて言葉まであり、義母の愛情を改めて実感しています。これからも韓国でもしっかり親孝行していきたいと思います。



SNSユーザー達から



「めっちゃおいしそうですね ご家族も喜んでいらっしゃるだろうし、義実家との関係も良好そうで素晴らしいです」

「韓国の名節にもこんなに華やかにきれいにするのは簡単ではないのに、シオモニすごいですね…」

「家族を思ってここまで丁寧に作ってくれる義母さん、本当の意味で“家庭の味”を体現してる。こういう温かさはお店じゃ絶対に手に入らない。」



など数々の絶賛の声が寄せられた今回の投稿。近年は日本国内でもさまざまな郷土料理や、宮廷料理やフレンチ等の影響を受けた高級料理が注目される韓国料理。ご興味ある方はぜひグルメサイト等で探索していただきたい。



