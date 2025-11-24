◆ 球宴3度の名手セミエンが電撃移籍へ

現地時間23日、ニューヨーク・メッツがテキサス・レンジャーズとのトレードを成立させたと米複数メディアが報道。マーカス・セミエン内野手（35）を獲得し、対価としてブランドン・ニモ外野手（32）を放出した。

セミエンは2013年にホワイトソックスでMLBデビューを飾り、2015年にアスレチックスへ移ってから遊撃手に定着。ブルージェイズ所属時の2021年には全162試合に出場して45本塁打・102打点とキャリアハイの好成績を残し、二塁手としての歴代最多本塁打をマーク。自身初のオールスターゲーム出場に加え、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞にも輝いた。

2022年からレンジャーズに加入し、2023年にはア・リーグ最多185安打を記録するなど打率.276、29本塁打、100打点、OPS.826の活躍を収め、球団史上初のワールドシリーズ制覇に貢献。しかし、昨季から打撃不振に陥り、今季は4年ぶり2度目のゴールドグラブ賞に輝いたものの、127試合に出場して打率.230、15本塁打、OPS.669という成績だった。

一方のニモは2011年のドラフトで球団1巡目指名を受けてメッツに入団。2016年のデビューから10年間で974安打、135本塁打をマークしている。今季は155試合に出場して打率.262、25本塁打、92打点、13盗塁、OPS.760の成績。3年連続で20本塁打以上を放ち、今季は自己最多の本塁打数・打点数を記録した。

セミエンはレンジャーズ加入時に7年1億7500万ドルの契約を結んでおり、来季から3年7200万ドル。ニモも2023年から8年1億6200万ドルでメッツと再契約したため、5年1億250万ドルが残されている。