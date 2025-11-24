23日夜、茨城県坂東市の廃プラスチックのリサイクル工場で火事がありました。発生から10時間たった今も火の勢いは衰えておらず、消防による消火活動が続いています。

警察と消防によりますと23日午後10時40分ごろ、坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で、「炎が上がっている」と近隣住民から119番通報がありました。

通報から10時間たった今も消火活動が続いていますが、火の勢いは弱まっておらず、鎮圧のめどはたっていないということです。

また周囲の木に燃え移っていることが確認されていて現在も懸命の消火活動が続いていますが、火の勢いが強く消防隊が内部まで近づきにくい状況です。

主に燃えているのはリサイクルチップの入った袋状の容器だということです。

火災発生当時はこの工場に住み込みの従業員が2人いたということですが逃げることができたためケガはありませんでした。ほかのケガ人なども今のところ確認されていません。

現場の工場の近くには太陽光発電所や小学校、養豚場などがあるということです。交通への影響は今のところありません。