¡ÚÀ¾Éð¡Û·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·èÃÇ¡¡ÄÌ»»£²£±£µ£°°ÂÂÇ
¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£°£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´½äÌÜ¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£°£°£·Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡££²£°£°£¸Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢º¸ÂÇÀÊ¤«¤é¤Î±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£±£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤éÇ¯¡¹¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢º£µ¨¤Ï£±£±»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°úÂà£±Ç¯Á°¤Î°úÂàÀë¸À¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»£²£±£µ£°°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¡É¤¬£²£µÇ¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¯¡£
¡¡¢¡·ª»³¡¡¹ª¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë£±£¹£¸£³Ç¯£¹·î£³Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£²ºÐ¡£°é±Ñ¤«¤é£²£°£°£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´½äÌÜ¤ÇÀ¾ÉðÆþÃÄ¡£½é½Ð¾ì¤Ï£²£°£°£´Ç¯£¹·î£²£´Æü¤Î¶áÅ´Àï¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£´ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ£±ÅÙ¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£²£³£±£²»î¹ç½Ð¾ì¡¢£²£±£µ£°°ÂÂÇ¡¢£±£²£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£°£°£°ÎÝÂÇ¡¢£¹£±£´ÂÇÅÀ¡¢£±£°£µ£±»Íµå¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£