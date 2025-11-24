今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
自分の直感を信じて行動するといいかも。自分の部屋や仕事、場所などで“何だかしっくりこない”と思ったら、片付けや模様替えをすると◎ 環境の雰囲気や空気が入れ替わると、気分も上がってくるようです。恋愛面は、思いやりを持って接するといいかも。相手が、あなたに対して気持ちを開きやすくなるようです。
★ワンポイントアドバイス★
プレゼントをもらったり、ごちそうになることがありそう。きちんとお礼を伝えるようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
