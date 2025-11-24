今回は、イケメン社員がぶりっ子女子社員に注意した結果についてのエピソードを紹介します。

ずる休みし、仕事を丸投げしてきた女子社員に…

「新入女子社員Sの指導係になった私ですが、Sは仕事をまったくせず、男性社員に媚を売ってばかり。でも管理職の男性社員はSに一切注意をせず、甘やかしているのもモヤモヤ……。ただ『潮田さん』というイケメンエリート社員だけは、Sに対し毅然とした態度をとっていました。

そんなある日のこと、Sは自分からやると言いだしたくせに、潮田さんから頼まれた仕事をやらず、体調不良という名のずる休みをして私に仕事を丸投げしてきたんです。

で、Sが翌日出社すると、潮田さんは『君、会社に何しに来てるの？』『自分からやりたいと言ったんだよね』と、Sに冷静な口調で注意したのですが、Sは子供のように大声で泣き出しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 泣かれてしまったら、こちらも何も言えなくなってしまいますよね。まぁでもこの女子社員を甘やかし、放置している管理職の責任も大きいと思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。