あの高級品が300円って本気！？他で買うと千円超えも…！お得すぎる商品

ナチュラルなデザインが可愛い天然木でできた丸型ヘッドのブラシ。憧れるけど消耗品に千円は…と思っている方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがダイソーの商品！なんと330円（税込）で似たような商品をゲットできるんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪早速ご紹介します。

商品情報

商品名：木柄ブラシ 丸型ヘッド

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480772424

高いと思ってたこのタイプのブラシが300円？！

ナチュラルな素材のブラシ。可愛いですが最終的には消耗品なので買い替えが必須です。天然素材はカビたり黒ずんだりといったトラブルが起きやすいのも現実…。

それに毎回1,000〜2,000円は出せないなと思っていたところ、ダイソーのキッチン消耗品売り場で330円（税込）で売られているのを発見しました！

その名も『木柄ブラシ 丸型ヘッド』。植物性繊維でできていることもあり、色むらがあります。商品のタグにも「天然素材のために、色や形にばらつきがあります。」という記載がありました。

ですが、それがかえってお洒落！ナチュラルなアイテムを探していた方にぴったりです。

実際に使ってみると、かなりコシがあり汚れをパワフルにこすり落としてくれます。掃除をするときに気分が上がりそうなデザインなのがいいですね！

持ち手にはフック穴がついていますが小さめなので、必要に応じて紐などをつけるとより使いやすくなりますよ。

ダイソーにはこんな本格掃除グッズも！

商品名：棕櫚ほうき

価格：￥440（税込）

サイズ（約）：全長80cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480355344

ダイソーにはこのほかにも、本格的な掃除グッズがお手頃価格で並んでいます。たとえばこちらの『棕櫚ほうき』。普通に買うとなると数千円から、高いもので1万円を超える伝統的なほうきですが、440円（税込）で購入できちゃいます。

床掃除から、壁や天井のホコリ取りにも便利なアイテムですよ！

今回はダイソーの『木柄ブラシ 丸型ヘッド』と『棕櫚ほうき』をご紹介しました。どちらもほかで買うとお高いのですが、ダイソーなら手が届く価格。ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。