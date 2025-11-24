2025年11月23日のバラエティー番組「サンデージャポン」（TBS系）は、21日に東京ドームで開かれたミスタープロ野球、長嶋茂雄さんのお別れの会に出席したタレントの林家ペーさん（83）のエピソードを紹介した。

記録達成が早かった2000本安打...「そうなんだよ、君」

「お別れの会」午前の関係者の部には、一緒にプレーした王貞治さんや長嶋監督時代に巨人でプレーした元大リーガーの松井秀喜さんらが参列して長嶋さんを偲んだ。

午後の一般の部には約2万2800人のファンがミスターに別れを告げた。林家ペーさんはその中に参列していた。9月に妻のパー子さんと二人暮らしのマンションが火事になり、家財道具などほとんどが焼失してしまった。番組では長嶋さんと親交があったというペーさんの参列姿を追った。

ペーさんはある著名人のパーティーに参加した時、服に長嶋さんのサインをもらった。その服を着てお別れの会に参列した。

初めて出会った時のことを昨日のことのように話した。

「（2000本安打を）すごく早く記録しましたね」と言うとミスターは「そうなんだよ、君」と返してくれたという。また、「同じ立教ですね。（私が入学試験に）受かっていれば」と話した時には「え〜？」と言いながら笑っていたという。

長嶋さんは「常に頭の中にある存在」

サインを書いてもらった時も印象深い。「あの時はメークドラマの年だった」とぺーさんは振り返った。「長嶋さんに『がんばって』と言ったら『がんばる』と返してくれた」という。

メークドラマはミスターの造語。1996年のペナントレースで首位の広島と最大11.5ゲームの差がつけられているのをひっくり返してリーグ優勝を決めた。お別れの会から出てきたペーさんに番組が感想を問うと「他人だけど『家族』。常に頭の中にある存在」と感慨深そうだった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）