見た目だけでも1000円の価値ある♡思わず即買いした100均家電小物

イヤホンやアダプターなど、おしゃれ心をくすぐるスケルトンデザインの家電小物が並ぶダイソー。なんと、今度はスケルトンのモバイルバッテリーが登場しました！メカメカしいかっこいい見た目に惹かれて即買い♡モバイルバッテリーには珍しい機能も付いていて驚きです！早速使ってみたので、レビューをお届けします。

商品情報

商品名：スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh

価格：￥1,100（税込）

蓄電時間（約）：3.5時間

使用回数（約）：500回

外形寸法（約）：H87×W65×D36mm

重量（約）：136g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279862667

ダイソーでスケルトンデザインのかっこいいモバイルバッテリーを発見♡

家電量販店で販売されていてもおかしくないような、モバイルバッテリーも揃っているダイソー。またしても気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは、こちらの『スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh』。スケルトンデザインのモバイルバッテリーです。

価格は1,100円（税込）とお高めですが、見た目のかっこよさに惹かれて購入！筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

外装が透明なので、基板が丸見えなのがメカメカしくておしゃれ♡

最近ダイソーにはスケルトンデザインの家電小物が登場することがありますが、まさかモバイルバッテリーが出るとは…！思わず即買いしてしまいました！

モバイルバッテリー本体を充電（入力）する際は、USB Type-C入力と、Micro-B入力に対応しています。

ちなみに、ケーブルは別売となっています。

また、過蓄電、過放電、過電流、短絡防止保護回路を搭載しており、安全性に配慮された作りになっていて安心です。

ただ、スマートフォンなどを充電（出力）する際に使うポートはUSB Type-Aのみとなっています。

入力用と出力用でそれぞれのケーブルを持ち歩く必要があるため、少々不便に感じます。

サイズはやや大きめ…持ち運ぶ際には気になるかも？

5000mAhなので、スマホを約1.5回充電することができます。

モバイルバッテリー本体の充電に要する時間は、約3.5時間です。

使用回数は約500回となっています。

残量がLEDでパーセンテージ表示されるので、わかりやすいのが嬉しいポイント。

しかし、サイズ感については、個人的にはいまひとつ…といった感じです。

大きくてごついので、持ち運びの際にかさばります。

アウトドアや緊急時に役立つLEDライトも搭載！

なんと、モバイルバッテリーには珍しく、LEDライトが搭載されていました！

弱・中・強・SOS点滅と、4段階に切り替えることが可能で、アウトドアや緊急時に活躍してくれます。

ですが、ライトはそれほど強くないです。暗闇であれば目立つかな…？という感じです。

ストラップが付いているので、フックなどに掛けられます。

持ち運びの際に手首に通しておけば、落下防止にも便利です。

今回は、ダイソーで見つけた『スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh』をご紹介しました。

凝った作りではありますが、機能性やサイズ感の面でいうと見た目重視な商品なのかな…という印象を受けました。おしゃれさはバッチリなので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。