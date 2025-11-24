見た目だけでも1000円の価値ある♡思わず即買いした100均家電小物
商品情報
商品名：スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh
価格：￥1,100（税込）
蓄電時間（約）：3.5時間
使用回数（約）：500回
外形寸法（約）：H87×W65×D36mm
重量（約）：136g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984279862667
ダイソーでスケルトンデザインのかっこいいモバイルバッテリーを発見♡
家電量販店で販売されていてもおかしくないような、モバイルバッテリーも揃っているダイソー。またしても気になる商品を見つけました！
今回ご紹介するのは、こちらの『スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh』。スケルトンデザインのモバイルバッテリーです。
価格は1,100円（税込）とお高めですが、見た目のかっこよさに惹かれて購入！筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。
外装が透明なので、基板が丸見えなのがメカメカしくておしゃれ♡
最近ダイソーにはスケルトンデザインの家電小物が登場することがありますが、まさかモバイルバッテリーが出るとは…！思わず即買いしてしまいました！
モバイルバッテリー本体を充電（入力）する際は、USB Type-C入力と、Micro-B入力に対応しています。
ちなみに、ケーブルは別売となっています。
また、過蓄電、過放電、過電流、短絡防止保護回路を搭載しており、安全性に配慮された作りになっていて安心です。
ただ、スマートフォンなどを充電（出力）する際に使うポートはUSB Type-Aのみとなっています。
入力用と出力用でそれぞれのケーブルを持ち歩く必要があるため、少々不便に感じます。
サイズはやや大きめ…持ち運ぶ際には気になるかも？
5000mAhなので、スマホを約1.5回充電することができます。
モバイルバッテリー本体の充電に要する時間は、約3.5時間です。
使用回数は約500回となっています。
残量がLEDでパーセンテージ表示されるので、わかりやすいのが嬉しいポイント。
しかし、サイズ感については、個人的にはいまひとつ…といった感じです。
大きくてごついので、持ち運びの際にかさばります。
アウトドアや緊急時に役立つLEDライトも搭載！
なんと、モバイルバッテリーには珍しく、LEDライトが搭載されていました！
弱・中・強・SOS点滅と、4段階に切り替えることが可能で、アウトドアや緊急時に活躍してくれます。
ですが、ライトはそれほど強くないです。暗闇であれば目立つかな…？という感じです。
ストラップが付いているので、フックなどに掛けられます。
持ち運びの際に手首に通しておけば、落下防止にも便利です。
今回は、ダイソーで見つけた『スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh』をご紹介しました。
凝った作りではありますが、機能性やサイズ感の面でいうと見た目重視な商品なのかな…という印象を受けました。おしゃれさはバッチリなので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。