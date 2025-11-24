値札間違えてない！？ブランドものとほぼ変わらん！200円超えクオリティのブラシ
商品情報
商品名：ヘアブラシ（豚毛付）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480708492
200円とは思えないクオリティ！ダイソーの『ヘアブラシ（豚毛付）』
さまざまなヘアブラシが揃っているダイソー。持ち運びに便利なブラシから、自宅でのケアに便利な本格的なブラシまで、お手頃価格で販売されています。
今回は、特に気になった『ヘアブラシ（豚毛付）』をご紹介します。価格は220円（税込）です。
筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。
ナイロンと豚毛が混ざった、2層構造のブラシです。
この手のヘアブラシは、他店では1,000円以上はするものが多いですが、200円台で買えるのはかなりお得です！
ナイロン毛は先端が丸くなっており、地肌へのマッサージ効果も期待できます。
豚毛が頭皮に当たらないような長さになっており、頭皮にやさしい使い心地で、しっかり髪の毛を整えられます。
地肌をマッサージしつつ髪の表面も整えられる！
以前購入したブランドものの豚毛ヘアブラシを愛用していましたが、絡んだ毛やホコリや汚れが取り除きにくく1〜2年ほどで買い替えることになってしまいました。
今回購入したブラシはそのブラシによく似ていますが、使い心地はどんな感じなのでしょうか。期待を込めて、早速使ってみました！
以前使用していたブランドのヘアブラシと比べても、使用感はそれほど変わらず驚きました！
200円のヘアブラシとは思えない使い勝手の良さです。
ナイロンブラシが地肌を程よくマッサージしつつ、豚毛ブラシで髪の表面も整えられます。
毛の本数はやや少ないですが、その分ブラシを通す回数を増やせばOK！
仕上がりに大きな差はありませんでした。
豚毛が直接チクチク頭皮に当たらないので、使い心地も良いです。
数千円のヘアブラシを買うよりも、こちらをリピートして定期的に買い替えたほうが衛生面やコスパ的にも良いかな…？と個人的に思いました！
今回は、ダイソーの『ヘアブラシ（豚毛付）』をご紹介しました。
長く販売していて欲しいなと思える、とても優秀なヘアブラシでした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。