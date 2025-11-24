MARINES FAN FEST 2025

プロ野球ロッテの藤原恭大外野手が見せた、芸人顔負けのリアクションが話題となっている。23日に本拠地のZOZOマリンスタジアムで行われた「MARINES FAN FEST 2025」での一コマに、ネットが騒然となった。

2チームに分かれて行われた料理対決。結果はビリビリ椅子で発表された。

椅子に座ったのは両チームのキャプテンだった藤原と、山本大斗外野手。負けを告げる電流が流れた瞬間、藤原は椅子から飛び上がる芸人顔負けのリアクションを見せた。

「パーソル パ・リーグTV」の公式Xが「千葉ロッテ #藤原恭大 選手の必見貴重映像 ビリビリ恭大」として実際の様子を投稿すると、X上のファンにも笑撃が広がった。

「クールの化けの皮が剥がれた瞬間笑笑」

「ビリビリ恭大、何回見ても破壊力やばい」

「藤原恭大に沼ってしまう」

「コック姿もイケメンすぎるだろ」

「無言で飛び跳ねるのめちゃくちゃ笑った」

藤原は2018年ドラフト1位でロッテに入団。7年目の今季は自己最多の107試合に出場し、打率.271、4本塁打、15盗塁の成績を残した。



（THE ANSWER編集部）