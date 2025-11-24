結婚25周年！ キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ＆マイケル・ダグラスが思い出写真を公開
Netflixドラマ『ウェンズデー』のキャサリン・ゼタ＝ジョーンズが、夫マイケル・ダグラスとの結婚25周年を祝い、結婚式のキスショットをはじめ若き日の懐かしい写真を公開した。
【写真】豪華結婚式＆素敵な2ショットも 結婚25周年に投稿した思い出フォト
現地時間11月18日にインスタグラムを更新したキャサリンは、結婚式で撮影した写真や、初めて会ったときのショット、旅行先で撮影したセルフィーなど、思い出の写真を大量にシェア。
「25年前、バージンロードを歩きました。うっとりするような花の香り、キャンドルの灯り、ウェールズ語聖歌の響き渡るハーモニー、そしてあなたが長い通路の向こうから見つめてくれた特別な視線。あの時と変わらず愛しています。愛しい人、ありがとう」と温かいメッセージを添えた。
またマイケルも、自身のインスタグラムにて若い頃に撮影した夫婦のツーショットを公開し、「僕の大切なキャサリン、25周年おめでとう。こんなにうまくいくなんて誰が思った？ 愛を込めて、マイケル」と綴っている。
Peopleによると、2人は1998年にドーヴィル・アメリカ映画祭で出会い、1999年大みそかに旅行先のコロラド州アスペンで婚約。2000年にニューヨークのプラザホテルで挙式し、トム・ハンクスやウーピー・ゴールドバーグ、アンソニー・ホプキンス、ブラッド・ピット、ゴールディ・ホーンらセレブがお祝いに駆け付けたそうだ。2人の間にはそれぞれ名門大学を卒業した息子のディランと娘のキャリスがおり、エンターテイメントの世界で活躍することが期待されている。
引用：「キャサリン・ゼタ＝ジョーンズ」インスタグラム（＠catherinezetajones）
「マイケル・ダグラス」インスタグラム（＠michaelkirkdouglas）
