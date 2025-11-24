元AKB48の鈴木まりや、第2子出産 写真に赤ちゃんの手「20周年YEARに娘が誕生」
お笑いコンビ・ゴールデンルールズの根本悠の妻で元AKB48のタレント・鈴木まりやが23日、自身のXを更新し、第2子となる女児を出産したことを報告した。投稿した写真では、赤ちゃんの手を見ることができる。
【写真】めっちゃ小さい！元AKB48鈴木まりやの赤ちゃん
一枚の写真を投稿しながらXでは「私事ではございますが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康で、無事に退院をして自宅での生活が始まっています。我が家に来てくれた小さな命への感謝を胸に、大切に育てていきたいと思います」と報告。
続けて「また、12／6・7に開催されますAKB48 20周年武道館コンサートにつきましては、産後間もないため出演を見送らせていただくことになりました」とし、「無事に出産してから皆さまへお知らせしたい気持ちがあり、事前にご案内ができなかったことを、出演を楽しみにしてくださっていた皆さまに心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
コンサート出演できないことは「出演できないことは残念ではありますが、大好きで大切な古巣であるAKB48の20周年YEARに娘が誕生してくれたことをとても嬉しく、誇りに思っています。少し堅いご報告となってしまいましたが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
鈴木は2009年にAKB48の7期生としてデビュー。17年に卒業後は女優として舞台や映画などで活躍。その後ミュージカルにも初挑戦し、劇団東少作品『シンデレラ』では主演のシンデレラ役、『白雪姫』の主演白雪姫役などを務めた。2023年8月に根本との結婚を発表し、2024年2月に第1子となる男児を出産している。
