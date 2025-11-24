アップルは世界に先駆けて日本でiOSに新機能を導入するようです。同社の開発者向けドキュメントから、「iOS 26.2」ではサイドボタンに「Siri」以外の音声アシスタントを設定できることが判明しました。

↑サイドボタンから音声アシスタントをもっとよく使うようになるかも？（画像提供／ifeelstock - stock.adobe.com）

現在のiPhoneでは、サイドボタンを長押しすることでSiriが起動。この機能を変更することは日本だけでなく世界のどの地域でもできません。

しかし、iOS 26.2ではSiriの代わりにグーグルの「Gemini」やアマゾンの「Alexa」など、他社製の音声アシスタントをサイドボタンに割り当てることが可能になります。

ユーザーがこの機能を利用するには、アプリがサイドボタンからのアクセスに対応する必要があります。

開発者向けドキュメントには、次のように記載されています。

日本では、ユーザーがiPhoneのサイドボタンにアクションを設定し、他社の音声対話型アプリを即座に起動することができます。サイドボタンでアプリを起動した際、音声対話機能がすぐに利用できるようにしてください。

GeminiやAlexaを日々使っているiPhoneユーザーにとって、iOS 26.2はうれしいアップデートとなりそうです。

Source: MacRumors

