これなら安心して使えるよ！専用使わないと痛い目にあう100均収納グッズ

お風呂の浮かせる収納って便利だけど、実は使うアイテムを間違えると大惨事になることも。筆者も以前、金属製のフックを浴室で使ってしまい、気付いたら錆が移って大パニック…。そんな苦い経験から本気でおすすめしたいのが、セリアの浴室専用マグネットフック。錆びずに使えて、しっかり止まる安心仕様です。

商品情報

商品名：磁石タイプバスフック小／磁石タイプバスフック

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：W41×D17×H53mm／W48×D25×H65mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687360750／4905687360743

浴室用だから安心！セリアのバスフック

最近人気の浮かせる収納。でも、使うアイテムを間違えると思わぬトラブルにつながることもあります。筆者自身、以前うっかり金属製のマグネットフックを浴室で使ってしまい、気が付いたら錆が移ってしまった…という苦い経験がありました。こうなると落とすのにも手間がかかり、修繕費まで頭をよぎって焦ったものです。

そんな失敗を防ぐには、やっぱり浴室専用のアイテムを選ぶのが安心。そこでおすすめなのが、セリアの「磁石タイプバスフック」。樹脂製なので錆びる心配がなく、浴室でも安心して使える設計になっています。

鋼板入りの浴室であれば、ざらついた壁面でもしっかり吸着。吸盤が付かない素材でも使えるのが大きなメリットです。

耐荷重は小サイズが150g、大サイズが300gと、見た目以上に丈夫。

小サイズはうがい用コップなどの小物にぴったり。

大サイズはボディブラシや掃除ブラシなど、重さのあるアイテムでも問題なくかけられました。

マグネット面が広いため、ズレたり落ちたりしにくく、使い心地は快適そのもの。ただひとつ気になる点を挙げるなら、フック部分が少し浅めなこと。アイテムによってはフック穴と合わず掛けにくい場合がありますが、必要に応じて紐をつければ解決できます。

セリアで見つけた「磁石タイプバスフック」は、お風呂の浮かせる収納を安心して始められる頼れるアイテム。浴室まわりをすっきり整えたい人におすすめです。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。