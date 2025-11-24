11月24日は、和食文化国民会議が制定した「和食の日」です。「いい（11）日本食（24）」の語呂合わせになっています。日本人の心ともいえる「和食」は、子どもたちに伝えていきたい食文化ですよね。そこで、子どもに伝えたい和食の魅力と、家庭でできる食育の工夫について管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに聞いてみました。

【えっ！】コレが孫や子どもに和食を伝える食育テク！ わかりやすい！

和食は、だしのうま味で塩分も控えられる

Q. 子どもに伝えたい、和食の魅力とはどんなところにありますか。

板垣さん「和食は、米を中心に魚・豆類・野菜・海藻など多様な食材を組み合わせて作られるため、自然と摂取する食品数が多く、栄養バランスが整いやすいのが特徴です。魚や大豆製品からは良質なタンパク質、野菜と海藻からは不足しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維をしっかりとることができます。

また、だしのうま味を生かすことで、塩分を控えながらも満足感が得られるのも大きな魅力です。さらに、四季の旬の食材を味わったり、お正月などの行事食を囲んだりすることで『食べることで季節を感じる』体験ができるのも、和食ならではのよさだと思います」

Q.和食を知るためにできる食育として、おすすめの取り組みを教えてください。

板垣さん「和食を知る食育の第一歩は、実際に体験することです。すぐに取り組みやすいおすすめは『一汁三菜』。白米とみそ汁、魚や豆腐のおかず、野菜の副菜をそろえるだけで、和食らしい献立の形が自然と身につきます。

次に『だしの味』を知る体験も取り入れてみましょう。昆布やかつお節から取っただしをそのまま味わえば、和食の基盤である『うま味』や香りを五感で感じることができます。

さらに食卓で『いただきます』『ごちそうさま』を丁寧に伝えることも立派な食育。和食の心である、料理や食材への感謝を子どもに伝えるきっかけになります」

Q.孫や子どもと一緒に作れる「和食レシピ」も教えてください。

板垣さん「おすすめは『簡単みそ玉づくり』です。みそ玉は、みそにかつお節や刻んだネギなどを混ぜて丸めた即席みそ汁の素！ みそ汁は和食の基本であり、親子で取り組む食育にもぴったりです。火を使った調理は難しくても、みそ玉なら子どもが『混ぜる・丸める』といった作業に参加しやすく、遊び感覚で作れるのが魅力。自分で作ったみそ汁を飲む体験は、和食への親しみを深め『また作りたい、食べたい』という気持ちにつながります。

■簡単みそ玉づくり

【材料（子ども用：6個分）】

みそ 大さじ3

（A）かつお節 2g（小袋1袋）

（A）乾燥わかめ 大さじ2

（A）刻みねぎ 大さじ2

※お好みで、ゴマ・切干大根・麩などもOK

【作り方】

1．ボウルにみそを入れ、（A）を加えて混ぜる。

2．大さじ1/2ずつ取り、ラップで丸めて包む。

3．保存容器に入れて保存する。

※冷蔵で1週間、冷凍なら1カ月が保存目安

※食べるときはみそ玉1個をおわんに入れ、熱湯150〜180ミリを注いでよく溶かす

※冷凍の場合も、解凍せずそのままお湯を注げばOK

ぜひ、お子さんと挑戦してみてくださいね」