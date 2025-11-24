飼い主のとんでもない場所に乗ってくつろぐポメラニアンがSNS上で話題だ。



【写真】かわいいけど…シュールな光景にネットも反響

犬と食卓の風景を一緒に投稿するアカウント「白い妖精さん」のパロディで投稿されたのは、飼い主の鎖骨付近に足を置いて佇む、ポメラニアンのこめた君の写真。



お尻が顔の前にありながら、悠然とスマホを見続ける飼い主の姿もシュールな写真は大きな話題となり、4.8万いいねを獲得した。さらに、よっぽど居心地が良かったのか、飼い主が「降りて！」と言っても動かず、こめた君はこの場所に10分ほど居座ったそう。一体どんな状況だったのか。こめた君の飼い主に話を聞いた。



――かなりシュールな光景に笑ってしまいました。撮影された状況は？



飼い主：いつも通りソファーでスマホをいじっていたら、こめたが上に乗ってきました。普段から身体に乗ることはあるのですが、顔面にお尻を据えられた事は初めてでした（笑）。この位置がお気に入りということではなく、何故ここに座ったのかは全くの謎。普段は脚やお腹の上に座ることが多いです。



――乗られたご感想は？



飼い主：普通にビックリしました！ 可愛いと思いつつ、重いし、スマホが見にくいし、早く降りてくれと思っていました（笑）。無理やりどかすと怒るので、ひたすら耐えました。スマホを横にズラして見ていたので一応見えてはいたのですが、視界のほとんどは、こめたの毛でした（笑）。



◇ ◇



SNSでは「尻を嗅がせている…」「信頼の証のはず！」「うちのポメラニアンもここに乗って、何も見えないから降りて～！をやってる」「なんだこのかわいいもふもふは！」などの反響が集まった。ポメラニアンのこめた君は、プラチナベンガル（猫）うにちゃんとも仲良く暮らしている。癒しと驚きに満ちた暮らしはXで発信中だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）