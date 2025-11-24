トランプ米政権がウクライナ戦争終息のために提案した和平案に弾みがつくかどうかが注目される。欧州連合（EU）など西側世界の支持の有無、ウクライナのゼレンスキー大統領の側近が関与した腐敗スキャンダルの余波がカギに挙げられる。

米国とウクライナの高官らは23日（現地時間）にスイス・ジュネーブで会い、和平案関連の交渉を続ける。米政治専門メディア「アクシオス」の22日の報道によると、ルビオ国務長官、ウィトコフ中東特使、ドリスコル陸軍長官らが米代表団として交渉に出席する。ドリスコル長官は20日、ウクライナでゼレンスキー大統領と会い、和平案草案を伝えた。

交渉には米国とウクライナの当局者だけでなくドイツ、フランス、英国なども出席する。トランプ大統領が和平案を受け入れる期間を今月27日に設定した状況で、ウクライナ側の立場を聴くための席と解釈される。ロシアは米国と数回会い、和平案の草案作成過程に関与した。

28条項で構成された和平案はウクライナよりはロシアに有利と評価される。米国がウクライナの安全保障を提供するという内容が含まれたが、ウクライナ東部ドンバス地域全体をロシア領とし、ウクライナのNATO加盟を遮断するなどロシアが主張してきた内容が反映されたからだ。ウクライナ軍規模を60万人規模に制限するという内容もあるという。当事国のウクライナだけでなく米政界でも「戦争を起こしたロシアに対する過度な補償案」という反発が出てきた。

トランプ大統領はこの日、和平案について「最終案ではない」とし、調整の可能性を残した。しかし傍点は戦争の終息に打たれた。トランプ大統領は「我々はなんとかこの戦争を終わらせなければいけない」とし、和平案が実現することを強調した。トランプ大統領はゼレンスキー大統領が和平案を受け入れない場合、「彼（ゼレンスキー大統領）は戦争を思う存分継続できる」と話した。

米国がウクライナに対して和平案を受け入れるよう事実上圧力を加え始めた中、ゼレンスキー大統領は「歴史上最も難しい瞬間の一つに直面した」と述べた。ゼレンスキー大統領は21日、テレグラムを通じて映像声明を出し、「今ウクライナに加えられる圧力は最も深刻なレベルだ。尊厳性を失ったり核心同盟国を失うリスクを甘受したり（米国が提案した和平案の）難しい28条項を受け入れたり過酷な冬を送ったりしなければいけない状況」とした。

今後、和平案に対するEU国家の動向が主な争点になるとみられる。比較的ウクライナに友好的な立場を表してきたEU国家がトランプ政権が提案した平和案を支持することになれば、ウクライナとしては受け入れない名分を探すのが難しい。まずEU国家は「欧州の立場が和平案議論の過程に反映されるべき」という一般論的な立場を出すなど慎重な姿だ。メルツ独首相は前日、トランプ大統領と電話し、「欧州がウクライナ戦争を終息するあらゆる過程に参加しなければいけない」という点を伝えた。

マクロン仏大統領はこの日、「ウクライナに対する欧州の統合は欧州人の手にある」とし、欧州主要国の立場が和平案の議論の過程で排除された点を指摘した。また、ウクライナ戦争勃発後に凍結したロシア資産の所有権の一部が「欧州人にある」と伝えた。和平案には約3000億ドル（約47兆円）にのぼる凍結したロシア資産のうち1000億ドルをウクライナ再建および投資事業に活用して収益の50％を米国が得る内容が入ったが、これをう回的に批判したのだ。

ウクライナの内部的にはゼレンスキー大統領の側近が関与した腐敗スキャンダルの行方が和平案を受け入れるかどうかに影響を与えるとみられる。ゼレンスキー大統領の長い友人であり過去に同業者だったティムル・ミンディッチ氏らは現在、政府発注事業費の約1億ドルをリベートとして得たという疑惑を受けている。ゼレンスキー大統領の介入はまだ表れていないが、腐敗容疑に関連して名前が挙がったりし、ゼレンスキー大統領は国内外的な圧力に直面している状態だ。ポリティコ欧州版は21日、米ホワイトハウス関係者を引用し、「ゼレンスキーが和平案を受け入れるしかない」と報じた。匿名を求めたホワイトハウス関係者はポリティコに「ウクライナ人は（合意を）受け入れるべき」とし「ゼレンスキー大統領の現在の立場が脆弱なため」と話した。