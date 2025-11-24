元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）が、大関を目指して日の出の勢いだった頃、引退間近の大関貴ノ花が「壁」となって立ちはだかった。

ところが、勝った大関から翌日、「お前のおかげでいい相撲が取れた。ありがとうな」と声を掛けられた。当時２３歳の体験は今も胸に刻み込まれている。（三木修司）

貴ノ花利彰

たかのはな・としあき １９５０年、青森県弘前市生まれ。１メートル８２、１０６キロ。柔軟な足腰を生かし、全力を出し切る相撲がファンの胸を打つ。優勝２度。横綱若乃花、貴乃花の若貴兄弟の父。横綱初代若乃花は兄。２００５年、５５歳で死去。

会心の一番に「ごっつぁんです」

１９８０年７月の名古屋場所８日目。左膝の大けがを克服して関脇に返り咲いていた琴風は、６勝１敗で貴ノ花戦を迎えた。

新鋭・琴風の勢いに期待は高まった。だが、がっぷり四つに組み止められ、出足を封じられる。再三再四のつり寄りを許し、最後は豪快につり落とされた。琴風の完敗だった――。

力士として晩節に近い３０歳の貴ノ花からすれば会心の一番だった。当時の記事には「支度部屋に引き揚げてきた貴ノ花は（記者に向かって）開口一番『ごっつぁんです』とニッコリ笑った」とある。大関在位は当時、史上最多の４７場所。上がってくる若手を上位の者が抑えつける――。大関としての責任を果たした充足感もあっただろう。難しい顔で通す貴ノ花が頬を緩めた様子が目に浮かぶ。

翌日の土俵入りで貴ノ花に呼び止められた。「おい琴風！ 昨日はありがとうな。お前のおかげで、久しぶりにいい相撲を取らせてもらった。うれしかったよ」。琴風はすっかり恐縮し、「いえ、とんでもありません」と返すのがやっとだったそうだ。

貴ノ花は翌年１月の初場所で現役を引退。琴風は９月の秋場所で初優勝を果たし、大関に昇進した。

「番付社会もフレンドリーになった」

福岡・博多で開催された大相撲九州場所は、千秋楽に横綱大の里が休場という波乱の展開。さらに関脇安青錦が優勝決定戦で横綱豊昇龍を倒し、場所後の大関昇進を確実にする初の賜杯を手にした。

平成を経て令和の大相撲は空前の人気にある。個性的な力士が明るく華やかな印象を世に放ち、本場所は年間を通じて満員御礼の垂れ幕が下がっている。

平幕力士は横綱や大関と話が弾み、花道や支度部屋では勝った力士が付け人とグータッチする。そんな光景は、テレビ映像などを通じ、当たり前のようにお茶の間に流れている。

「番付社会も随分とフレンドリーになった。私にしてみれば考えられないことだけどね。それがいいとか悪いとかの話でもない。それが平成であり、令和の時代ということだろう」

「消えかけた大関の火、また灯ったか」

時計の針を４５年前の貴ノ花の心理に戻す。

大横綱でも大関でも、いつかは登った山を下りる時が来るが、誰しも引退を意識しつつ「まだいける」という思いで自分をつなぎ留めている。「角界のプリンス」と呼ばれた貴ノ花の絶頂期を思い起こさせるような一番に、「大関の消えかけていた火が、ちょっとだけまた灯（とも）った。そんな感じだったのかな……」

昭和を駆け抜けた琴風の時代は、関取と若い衆（幕下以下）、横綱・大関と関脇以下の力士。その関係性には歴然とした地位の違い、番付の格差があった。

「貴ノ花関や旭国関（大関）を前にして簡単に口などきけなかった。目に見えない壁があった。軽口なんてとんでもない」

ありがとうな――。壁になってこその大関から、そんなことを言われたのは後にも先にも、この時だけだったと振り返った。

厳格な番付社会が脈々と息づいていたからこそ、貴ノ花と琴風の「土俵外のドラマ」は成立した。中山さんにとって心の中の名場面は、今後も色あせることはない。

四股名 その名も貴ノ花

「貴ノ花唄い込み 相撲甚句」（唄・呼び出し三郎 やぐら太鼓・呼び出し永男）に時代感が漂う。

♪富士の山にも負けない姿

眉をきりりと上げたるは

四股名 その名も貴ノ花

あがる歓声 国技館

命かけたる 十五尺

兄はご存じ若乃花

名うてばかりのその部屋で

火花散るよな猛稽古

なさけ無用の申し合い

生まれついての粘り腰

鍛えあげたる根性で

今日はどの手で勝ってやろ

つりか寄り身か上手投げ

東 貴ノ花 貴ノ花

晴れて颯爽（さっそう） 勝ち名乗り

声も消される 土俵上

稽古 稽古で努力して

昭和時代に名を残し

横綱街道 まっしぐら

男の花道 飾るよう

どうか ご支援 願います

琴風豪規

ことかぜ・こうき １９５７年、津市栄町生まれ。７１年４月、大関時代の琴桜の元に弟子入りし、同年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。幕内優勝２度。引退後は、豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ専属解説者。