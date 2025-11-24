韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は22日（現地時間）、主要20カ国・地域（G20）首脳会議（サミット）を契機に、フランス・ドイツ・インド・ブラジルなど4カ国の首脳と相次いで会談した。

ドイツのフリードリヒ・メルツ首相との首脳会談では、これまで両国が築いてきた強力なパートナーシップを、エネルギーや核心鉱物協力など共通の関心分野を中心に強化していくことで一致した。李大統領は「防衛産業大国であるドイツが（欧州で）重要な役割を果たしている」とし「わが国の防衛産業企業もドイツとの協力を深化させることに大きな関心を持っている」と語った。

変化する国際情勢についての対話も行われた。メルツ首相は「韓半島（朝鮮半島）とその周辺情勢に大きな関心を持っている」とし「隣国である北朝鮮についても知りたいことが多い」と切り出した。さらに「大韓民国の対中認識が気になる」とし「というのも、我々は現在、対中戦略を思案しているところだからだ」と尋ねた。保守系のキリスト教民主同盟（CDU）所属のメルツ首相は、5月の就任以降、ドイツ企業が過度に中国に依存すればサプライチェーンや技術保安の側面で脆弱になる可能性があると指摘し、国際秩序が自由民主主義国家とロシア・中国を中心とする「独裁の軸」の対立へと再編されつつあると分析してきた。

これに対して李大統領は即答はせず、「ドイツが先に歩んだ道があるからこそ、我々はドイツの経験から多くのことを学ぶことができる」とし「どのようにその分断を乗り越え、統一ドイツを成し遂げたのか、隠しているノウハウがあればぜひ教えていただきたい」と語った。これに対しメルツ首相は笑いながら「秘密のノウハウというものはない」と応じた。

韓仏首脳会談では、李大統領がエマニュエル・マクロン大統領を来年韓国に国賓として招待した。両国首脳は先端産業や再生可能エネルギー、防衛産業・宇宙・人工知能（AI）分野で協力を強化することで意見を一致させた。李大統領はブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領と会談し、「訪韓を期待している」と述べ、ルラ大統領も「ぜひ訪問したい」と応じた。インドのナレンドラ・モディ首相は李大統領をインドに招待し、造船など未来志向の分野で韓国・インドを含む小規模多国間協力の推進を提案した。