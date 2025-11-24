ローソン『SPY×FAMILY』キャンペーン 対象商品の購入でもらえるグッズ、予約販売グッズなど展開
ローソンは12月2日から、TVアニメ『SPY×FAMILY』のキャンペーンを開催する。
キャンペーンでは、対象の菓子を購入するともらえる「オリジナルジッパーバッグ」の配布をはじめ、限定グッズの販売などを行う。〈先着･数量限定「オリジナルジッパーバッグ」配布(各店計12枚)〉
12月2日の朝7時から、対象の菓子を3点購入した人に「オリジナルジッパーバッグ(全4種)」1枚をプレゼントする。
対象商品と、好きな「オリジナルジッパーバッグ」1枚を一緒にレジまで持って行き、そのまま受け取る流れ。配布期間は12月15日までを予定している。ただし、先着･数量限定のため、景品がなくなり次第終了。1人1店舗の買い物につき各種1枚､計4枚まで。
ローソン『SPY×FAMILY』オリジナルジッパーバッグ(全4種)
●オリジナルジッパーバッグ(全4種)
〈1〉アーニャ
〈2〉ダミアン
〈3〉ベッキー
〈4〉アーニャ&ボンド
※サイズ(約):115×160mm
※素材:PET、PE
【対象商品(組み合わせ自由)】
◆ミルクチョコレート BOX 26枚(523円)
◆ストロベリーチョコレート BOX 26枚(523円)
◆アーモンド チョコレート 79g(329円)
◆マカダミア チョコレート 9粒(329円)
◆アポロ マイスタイル 41g(266円)
◆きのこの山 66g(284円)
◆たけのこの里 63g(284円)
◆ミルクチョコレート スティックパック 10枚(238円)
◆ブラックチョコレート スティックパック 10枚(238円)
◆ストロベリーチョコレート スティックパック 10枚(257円)
◆メルティーキッス プレミアムショコラスティックパック 41g(257円)
◆メルティーキッス ストロベリースティックパック 41g(257円)
◆ガルボ チョコポケットパック 38g(189円)
◆ガルボ つぶ練り苺ポケットパック 37g(189円)
◆ガルボ ほろにがブラックポケットパック 38g(189円)
◆アポロ 46g(198円)
◆マーブル 32g(198円)
◆チョコベビー 32g(198円)
◆コーヒービート 32g(198円)
◆バナナチョコ 37g(198円)
◆ポイフル 53g(159円)
※店舗によって一部取り扱いのない場合、売り切れの場合がある。
12月2日10時から、『SPY×FAMILY』デザインの限定グッズの予約を、@Loppi･HMVで受け付ける。受付期間は2026年1月5日23時30分まで。引き渡し日は2026年5月28日。
〈1〉なりきり!からあげクン ミニぬいキーホルダーセット(4,400円)
からあげクンに変身した「アーニャ」と「ボンド」のぬいぐるみチャーム。大きさ(約)は高さ13cm。
なりきり!からあげクン ミニぬいキーホルダーセット
〈2〉ミニトートバッグ(2,200円)
ランチや散歩にちょうど良いサイズのトートバッグ。素材は綿。大きさ(約)は、高さ250×幅320×奥行100mm。
ローソン『SPY×FAMILY』ミニトートバッグ
〈3〉フローティングペン(1,650円)
ボールペンを傾けると、中身の「アーニャ」が動く仕掛け。全長約14.5cm。
ローソン『SPY×FAMILY』フローティングペン
〈4〉フェイスタオル 全2種(各2,420円)
「キャラクターVer.」と「アーニャのマフラーVer.」の2種のデザインのフェイスタオル。「キャラクターVer.」は、マフラーを身に着けた「アーニャ」や「ダミアン」などをデザインした限定描き下ろしイラスト。素材は綿。大きさ(約)は、高さ340×幅800mm。
ローソン『SPY×FAMILY』フェイスタオル 全2種
〈5〉シャカシャカ アクリルフレーム(4,400円)
中のキャラクターパーツがキーホルダーにもなる、シャカシャカと動くアクリルフレーム。フレームの大きさ(約)は、高さ155×幅81mm。
ローソン『SPY×FAMILY』シャカシャカ アクリルフレーム
そのほか、「ローソンプリント」でのブロマイドなどの販売、ローソン公式Xアカウントでのプレゼントキャンペーンを予定している。
キャンペーン期間や発売日、仕様等は予告なく変更となる場合がある。
■ローソン×『SPY×FAMILY』キャンペーン 特設ページ
【クレジット表記】(C)遠藤達哉/集英社･SPY×FAMILY製作委員会