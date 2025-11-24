実は「仕事ができない人」の特徴・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

目立たなくてもいいが、仕事ができない人だとは思われたくない

職場で目立たなくてもいいが、仕事ができない人だとは思われたくない。

だが実際、できる人だと思われることに損はない。

あなたも、そう感じたことはないだろうか？

実は仕事ができない人の特徴・ワースト1

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、仕事ができない人の特徴についてこう書いてある。

多忙中毒の風潮に流されて、つい「もう1つだけ」やろうとしてしまうのだ。

メールをもう1通。タスクをもう1つ。（中略）「もう1つだけ」やることが、責任あるまじめな人の務めで、遅れずについていくにはそうするしかないと思わされている。でも、そうじゃない。

疲れ果てるまで働くと、かえって遅れをとりやすくなるのだ。必要な休息がとれないから、優先度の高い仕事で最高の成果を挙げられない。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

「あと1つだけ」と言って、なかなか仕事を終わらせない人のことを指すという。

だが、やってもやっても仕事は終わらない。

メールを返信したら、また新しいメールがくる……これの繰り返しだ。

こんな時、どうすべきなのだろうか。

「自分だけの締め切り」を作ってみる

では、いつやめればいいのか？

すべてのメールに返信し（あり得ない）、すべての仕事を終わらせる（夢でも見てろ）のはあきらめて、自分のゴールを決めておこう。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

自分だけの締め切りを設定してしまう。

たとえば、「この映画を観にいく」「友人とご飯」「ドラマの見逃しを見る」など、自分にとってその日いちばん大切な予定を作っておくのだ。

強制的に仕事を切り上げざるを得ない状況を作ってしまう。

たったそれだけで、1日の充実度は格段に上がる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）