実は「仕事ができない人」の特徴・ワースト1とは？
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
目立たなくてもいいが、仕事ができない人だとは思われたくない
職場で目立たなくてもいいが、仕事ができない人だとは思われたくない。
だが実際、できる人だと思われることに損はない。
あなたも、そう感じたことはないだろうか？
実は仕事ができない人の特徴・ワースト1
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、仕事ができない人の特徴についてこう書いてある。
多忙中毒の風潮に流されて、つい「もう1つだけ」やろうとしてしまうのだ。
メールをもう1通。タスクをもう1つ。（中略）「もう1つだけ」やることが、責任あるまじめな人の務めで、遅れずについていくにはそうするしかないと思わされている。でも、そうじゃない。
疲れ果てるまで働くと、かえって遅れをとりやすくなるのだ。必要な休息がとれないから、優先度の高い仕事で最高の成果を挙げられない。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
「あと1つだけ」と言って、なかなか仕事を終わらせない人のことを指すという。
だが、やってもやっても仕事は終わらない。
メールを返信したら、また新しいメールがくる……これの繰り返しだ。
こんな時、どうすべきなのだろうか。
「自分だけの締め切り」を作ってみる
では、いつやめればいいのか？
すべてのメールに返信し（あり得ない）、すべての仕事を終わらせる（夢でも見てろ）のはあきらめて、自分のゴールを決めておこう。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
自分だけの締め切りを設定してしまう。
たとえば、「この映画を観にいく」「友人とご飯」「ドラマの見逃しを見る」など、自分にとってその日いちばん大切な予定を作っておくのだ。
強制的に仕事を切り上げざるを得ない状況を作ってしまう。
たったそれだけで、1日の充実度は格段に上がる。
（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）