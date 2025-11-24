フィギュアスケーターとして世界選手権3度の優勝、さらにバンクーバー五輪で銀メダルを獲得するなど、日本フィギュア界をけん引してきた浅田真央さん。現役引退から8年がたったこの夏、都内に「木下MAOアカデミー」を立ち上げ、指導者の道を歩み始めました。アカデミーに通う5〜9歳のスケーター12人は、大半がこのために全国から家族とともに移住し、同じ学校に通いながら浅田さんの指導を受けています。今回、日本テレビ系「news zero」は木下MAOアカデミーにテレビ初密着。生徒と家族の大きな決断、覚悟に迫りました。（11月7日放送回より）

■9歳のアカデミー生 スケート漬けの毎日に密着

ある日の午前6時。密着したのは、アカデミー生の小学3年生、長田桜和（おさだ・さわ）選手。4歳からフィギュアスケートを始め、山梨県の大会で優勝したこともある実力の持ち主です。

桜和選手「このあとは朝のウオーミングアップをみんなでします」

桜和選手が向かった先は「MAO RINK」。浅田さんの名前が入った都内のスケートリンクです。国際大会が開催できる規格のメインリンクのほか、サブリンクやバレエを行うスタジオが併設されていて、浅田さんの現役時代の経験が詰め込まれた特別仕様となっています。

練習が始まったのは午前6時30分。リンクには浅田さんの姿がありました。週5日、一日5時間にわたってスケート練習を指導しています。

ウオームアップで体を温めた後、桜和選手はジャンプの練習、そして大会へ向けたプログラムの練習を行います。すると、浅田さんから声をかけられました。

浅田さん「アクセルの勢いは良かった。（ジャンプの時、腕は）最後までしっかり締めてから降りる」

指導を受けた桜和選手はその後も繰り返しアクセルを跳び、練習を終えたのは午前8時30分。朝の2時間滑ってから小学校に行くのがルーティーンとなっています。

小学校が終わったあとの午後3時にも、桜和選手はスケートリンクへ。朝の練習に続き、ジャンプとプログラムの練習を何度も行い、浅田さんの指導を受けます。

浅田さん「（ポーズの時に）上を見ないよ。目線は低く。あごを上げちゃだめ」

スケート練習が終わったのは午後6時。一日5時間、みっちり滑りきった桜和選手ですが、ここで練習は終わりません。午後6時30分から1時間半、浅田さんの現役時代を支えた清水健太さんのもと、フィギュアスケートの基礎となる姿勢を鍛えるバレエのレッスンを受け、午後8時にすべての練習が終了しました。

■東京と山梨を往復 大変な生活を選んだ親子の決断と覚悟

一日約6時間半、スケート漬けの毎日を送る桜和選手を支えるのは母の千恵（ちえ）さん。アカデミー入学にあたり、この夏、桜和選手と2人で都内に移住してきました。父や祖父母らはいまだ山梨県在住。千恵さんも仕事のため、毎日甲府市まで通っているということです。

車で往復約3時間の移動を伴う大変な生活。選んだワケを聞いてみると…

母・千恵さん「娘が『スケートに打ち込みたい』と言ったので、全力で私たちは応援しようと決めました。好きなことをとことん追求するのは、娘や私たち家族にとって、これ以上の幸せなことはないです」

桜和選手「私が『どうしても受けたい』と言いました。スケートを始めた時に浅田真央先生のトリプルアクセルを見て『3回転半跳べてすごいな』と思って。今は世界のトップになった人に毎日会えて、すごく幸せです」

母の千恵さんは桜和選手を食事面でもサポート。タンパク質が豊富なマグロを使った酢豚風の料理など、食卓には7品目が並びます。

アカデミー入学から数か月。桜和選手に自身のスケートの成長について聞いてみると。

桜和選手「真央先生はジャンプを一生懸命教えてくれます。ジャンプを一生懸命教えてもらって、結構得意になりました。（引っ越して小学校を転校したけど）こっちでスケートをやっている方が楽しめています」

母・千恵さん「（現役時代は）『かわいい真央ちゃん』の印象だったけど、今は一生懸命熱の入った指導をしてくださっています。本当に感謝しています」

一方の浅田さんも、桜和選手が成長する姿を語り、うれしそうな表情を見せました。

浅田さん「まだ小学3年生で、毎週成長が見られます。ジャンプが大好きで、どんな時でも『跳びたい跳びたい！』と毎日その気持ちであふれていますし、桜和のスケートを、桜和の表現したいように滑ってもらえたらうれしいです」

浅田さんのもとでトップスケーターを目指す桜和選手。将来の夢は…

桜和選手「4回転ジャンプを何個か跳べるようになりたい。浅田真央先生みたいに、みんなに愛される金メダリストになりたいです」

（11月7日放送「news zero」より）