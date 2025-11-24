クリスマスまで一カ月！「予定ガラ空き」をアピるLINE９パターン
一カ月後に迫ったクリスマス。今現在、特定の相手がいなくても、諦めずに可能性を探り続けていけば、意外な男性が名乗りを上げてくれるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に「クリスマスまで一カ月！『予定ガラ空き』をアピるLINE」をご紹介します。
【１】「イブなんて、どうせ仕事行って帰って寝るだけ！」とリアルな予想を呟く
「そこまではっきり『空いてる』と言われたら、仕事帰りにご飯でも…と声をかけやすいです」（20代男性）というように、早い段階で「予定なし」を公言しておくと、男性から誘うハードルが低くなるかもしれません。物悲しさに共感してもらえるようなメッセージを考えてみましょう。
【２】「クリスマスまでに彼女できそう？」と男性の恋愛状況を確かめる
「わざわざ聞かれるってことは脈あり…？とピンとくる」（20代男性）というように、あえて「クリスマスを誰と過ごすのか」を話題の中心に据えてしまうのもよいでしょう。お互い相手を探していることが判明すれば、「では一緒に」と話がまとまるかもしれません。
【３】「クリスマスは何しているの？」と控えめに探りを入れる
「二人とも予定がないと分かり、遊びに行くことにしました」（20代男性）というように、意中の相手がいるなら、さりげなく予定を聞いてみるのもよさそうです。二人ともヒマなら、「じゃあどっかに行こうか」と一気に進展する可能性もゼロではないでしょう。
【４】「イルミネーションを見たいな」とかわいらしい願望を語る
「『そういうことならお供しますよ』と言いたくなります」（20代男性）というように、クリスマスにやりたいことを控え目にアピールするのも、男性の背中を押すかもしれません。巨大クリスマスツリーや期間限定のライトアップなど、興味をそそるイベントを挙げたいところです。
【５】「ケーキだけでもみんなで一緒に食べない？」とプチ・パーティーを持ちかける
「楽しそうな提案なら、素直に乗りたくなります」（20代男性）というように、クリスマスにみんなで会う予定を作ってみるのもよさそうです。自分の予定がないことが伝わるだけでなく、返答次第で気になる男性の状況も見当がつくでしょう。
【６】「クリスマス爆発しろ」とあえて毒づく
「その一言で彼氏がいないと分かります（笑）」（20代男性）というように、世のカップルを妬むメッセージを発してみるのも手です。性悪なイメージにならないように、笑えるスタンプなどで表現を和らげましょう。
【７】「24日、ヒマだなー」とクリスマスに触れずフリーをほのめかす
「クリスマスに誘うのは勇気がいるので、言い方を変えてもらうと誘いやすいかも」（20代男性）というように、あえて「クリスマス」という言葉を使わずにヒマをアピールするのもアリでしょう。「月末のバイト休み」「再来週の木曜日」などと言い換え方を工夫するとよさそうです。
【８】「何も予定がなくて寂しい」と人恋しい気持ちを訴える
「寂しいもの同士一緒に過ごそうか…なんて、しんみりした気持ちになっちゃいますよね（笑）」（20代男性）というように、予定がなくて寂しいと正直に言ってしまえば、男性から何かしらのリアクションが期待できるかもしれません。どうしても一人では過ごしたくないなら、プライドを捨てましょう。
【９】「今年もクリスマスぼっちなんだよね（笑）」と明るく独り身を強調する
「俺も俺も！と言いたくなります」（20代男性）というように、孤独なクリスマスをあくまで明るくアピールすれば、同じような仲間が集まってくれそうです。街がクリスマス色に染まりつつあるときに、サラッとグループトークに投稿してみてはいかがでしょうか。
一人より二人でクリスマスを迎えられたら素敵ですが、「誰でもいい」というわけではないでしょう。好きでもない男性で妥協せず、意中の相手にアプローチしたいところです。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計123名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「イブなんて、どうせ仕事行って帰って寝るだけ！」とリアルな予想を呟く
「そこまではっきり『空いてる』と言われたら、仕事帰りにご飯でも…と声をかけやすいです」（20代男性）というように、早い段階で「予定なし」を公言しておくと、男性から誘うハードルが低くなるかもしれません。物悲しさに共感してもらえるようなメッセージを考えてみましょう。
「わざわざ聞かれるってことは脈あり…？とピンとくる」（20代男性）というように、あえて「クリスマスを誰と過ごすのか」を話題の中心に据えてしまうのもよいでしょう。お互い相手を探していることが判明すれば、「では一緒に」と話がまとまるかもしれません。
【３】「クリスマスは何しているの？」と控えめに探りを入れる
「二人とも予定がないと分かり、遊びに行くことにしました」（20代男性）というように、意中の相手がいるなら、さりげなく予定を聞いてみるのもよさそうです。二人ともヒマなら、「じゃあどっかに行こうか」と一気に進展する可能性もゼロではないでしょう。
【４】「イルミネーションを見たいな」とかわいらしい願望を語る
「『そういうことならお供しますよ』と言いたくなります」（20代男性）というように、クリスマスにやりたいことを控え目にアピールするのも、男性の背中を押すかもしれません。巨大クリスマスツリーや期間限定のライトアップなど、興味をそそるイベントを挙げたいところです。
【５】「ケーキだけでもみんなで一緒に食べない？」とプチ・パーティーを持ちかける
「楽しそうな提案なら、素直に乗りたくなります」（20代男性）というように、クリスマスにみんなで会う予定を作ってみるのもよさそうです。自分の予定がないことが伝わるだけでなく、返答次第で気になる男性の状況も見当がつくでしょう。
【６】「クリスマス爆発しろ」とあえて毒づく
「その一言で彼氏がいないと分かります（笑）」（20代男性）というように、世のカップルを妬むメッセージを発してみるのも手です。性悪なイメージにならないように、笑えるスタンプなどで表現を和らげましょう。
【７】「24日、ヒマだなー」とクリスマスに触れずフリーをほのめかす
「クリスマスに誘うのは勇気がいるので、言い方を変えてもらうと誘いやすいかも」（20代男性）というように、あえて「クリスマス」という言葉を使わずにヒマをアピールするのもアリでしょう。「月末のバイト休み」「再来週の木曜日」などと言い換え方を工夫するとよさそうです。
【８】「何も予定がなくて寂しい」と人恋しい気持ちを訴える
「寂しいもの同士一緒に過ごそうか…なんて、しんみりした気持ちになっちゃいますよね（笑）」（20代男性）というように、予定がなくて寂しいと正直に言ってしまえば、男性から何かしらのリアクションが期待できるかもしれません。どうしても一人では過ごしたくないなら、プライドを捨てましょう。
【９】「今年もクリスマスぼっちなんだよね（笑）」と明るく独り身を強調する
「俺も俺も！と言いたくなります」（20代男性）というように、孤独なクリスマスをあくまで明るくアピールすれば、同じような仲間が集まってくれそうです。街がクリスマス色に染まりつつあるときに、サラッとグループトークに投稿してみてはいかがでしょうか。
一人より二人でクリスマスを迎えられたら素敵ですが、「誰でもいい」というわけではないでしょう。好きでもない男性で妥協せず、意中の相手にアプローチしたいところです。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計123名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査