なぜ「読解力崩壊」は放置し続けられるのか…じつは多くの人が誤解している「国語力」の意味

「あなたは国語力がありますか？」

こう聞かれて、すぐにうなずける人は少ないだろう。それは、「国語力」をタイトルにしたビジネスマン向けの本が大量に作られていることからも分かると思う。この手のハウツーは、ネット記事まで含めれば膨大にある。

みんな「国語力」を求めているのではないだろうか。

しかし、不思議な話だ。「国語」は教科として、小学校・中学校・高校と習ってきたはず。それなのに、なぜ、こんなにも我々は「国語力」を求めるのだろう。というより、なぜ、学校では「国語」を教えてくれなかったのだろう。

「読解力」は低下し続けている？

「国語力崩壊」「読解力崩壊」――。

この手の話は、たびたび話題になる。近年このワードが話題になったのは、新井紀子『AI vs. 教科書の読めない子どもたち』や石井光太『ルポ 誰が国語力を殺すのか』といった書籍の影響が大きい。前者では、中学生を対象にテストを行った結果、子どもたちが教科書レベルの文章も「読めていない」ことが明らかにされた。後者では、小学校の定番教材「ごんぎつね」を、常識からするとあり得ない読み方をしてしまう子どもたちの姿が描写されている。

いずれにしても最近になって、「読むこと」をめぐり「学校教育が不十分なのではないか」と主張され始めた印象がある。これが、大人向けに「読解力」「国語力」を冠した本が大量に作られ（そしてそれなりに売れ）ていることにつながっているのだろう。

しかし実は、この現象、何も今に始まったことではない。

筆者は戦前・戦後の「国語教育」の歴史を研究しているが、極端な話、戦前からずっと「読解力低下」は社会からの槍玉に挙げられてきたといっていい。明治36年に出版された本で「（児童の）その国語力の乏しさは予想外なり」なんて記述があるほどだ（大橋銅造『国語科教授法』）。

では、なぜ「国語力」「読解力」の低下が叫ばれ続けているにも関わらず、改善されなかったのか？最初に書いたように、なぜ学校では国語を教えてくれなかったのか？

そもそも「国語力」「読解力」とは何か？

結論から言えば、それは「国語力」「読解力」という言葉があまりに厄介だからだ。正確に言えば、学校現場や教育行政は何もしてこなかったわけではない。

その時々に応じた「国語力」「読解力」の向上に努めてきた。けれど、それらの意味はあまりにも多様で、「何が国語力なのか」「何が読解力なのか」という定義が微妙にズレたまま、一貫した対策を講じることができず、現在に至っているのである。

いわば、「社会で求められている国語力」と「学校現場で教えられている国語力」がうまく噛み合わないのだ。

具体例を見てみよう。

先ほども挙げた『AI vs 教科書の読めない子どもたち』は、AI研究者である新井紀子氏が執筆したものである。新井氏が開発した、読解力を測定するテスト「リーディングスキルテスト（RST）」の結果から、現在の学生は基礎的な文章読解力がきわめて低いことがセンセーショナルに語られている。

RSTは、文や文の短い連なりを正確に読むことができるかを科学的に診断するテストである。このテストを一躍有名にしたのが、次の問題だ。皆さんは正解できるだろうか。

問題：以下の文を読みなさい。

Alexは男性にも女性にも使われる名前で、女性の名Alexandraの愛称であるが、男性の名Alexanderの愛称でもある。

この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

Alexandraの愛称は（）である。

〇Alex 〇Alexander 〇男性 〇女性

答えは、「Alex」だ。

これは、文章における「係り受け」（修飾語などが文章の他のパーツに係ること）を聞く問題である。この正答率が中学生では約38%だった。「こんな簡単な文も読めないのか……」という驚きと落胆の声が社会に広まったわけである。この問題はネット上で「アレクサンドラ構文」として広く知られるところとなる。

新井氏は、このテスト結果を証拠の一つとして、「現在の子どもは教科書レベルの文も読めなくなっている」と警鐘を鳴らす。この問題以外にも、RSTのさまざまな結果が「教科書の読めない子どもたち」をジャーナリスティックに生み出した。

ところが、である。

このRSTで言われている「読解力」は、実は国語教育が重視してきた「読解力」と質的に異なるものなのだ。

学校で教えられる「国語力」を説明できますか？

この点について、RSTと従来の学校における国語の読解力を比較した研究がある（間瀬茂夫・冨安慎吾「リーディングスキルテストと学力調査の相関からとらえた読解力に関する研究」）。

これによれば、RSTが目指している「読解力」は、これまでの国語授業が目指してきた「読解力」とは大きく異なる。

学校教育で行われる「国語」の枠組みを決めている文部科学省は、現実の社会的場面における文脈での読解力を重視しているという。この辺りもより詳細に説明する必要はあるのだが、文章の細かい部分を見るのではなく、もっと文章全体を捉えながら「筆者がどうしてこの文章を書いたのか」といった大きなものを捉えることが国語科授業では行われがちだった（そのような問題は実際にはほとんどないが、小説の授業で「このときの筆者の心情を考えなさい」というのも、それに近いかもしれない）。

一方、RSTはその文の置かれた状況の意味は考えず、純粋にその文の論理的意味だけを読む「読解力」を測定している。確かに、RSTテストの問題は、文章のパーツや、パーツの関係性を聞いている。

やや話が込み入ってきたが、単純な話、皆さんはRSTテストのような問題を国語の授業で学んだことはないはずだ。それは、文部科学省が「読解力」をないがしろにしてきたわけではなく、むしろそこで言われる「読解力」がRSTで言われる「読解力」と別の方向を向いているからなのだ。

その意味で、RSTの結果だけで「読解力が低下している」「国語力が低下している」と言うのは、片手落ちである。重要なのは、「読解力」「国語力」が何を指しているかだ。

これらを踏まえると、メディアで行われている「読解力低下」論争は、その多くがそもそも「読解力とはなにか」「国語力とはなにか」の定義がズレたまま行われていることがわかる。

では、なぜ言葉の定義が曖昧なままだったのか。実は、「国語」や「読解」の言葉の歴史に理由がある。

【後編を読む】『じつは歴史が浅い「読解」という言葉…定義の曖昧さが招いた日本人の「国語力低下」』

【つづきを読む】『じつは歴史が浅い「読解」という言葉…定義の曖昧さが招いた日本人の「国語力低下」』