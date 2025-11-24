娘たちのシール交換で「怖い話していいですか…」→母の投稿に7.6万いいね「懐かしい～」「大爆笑」【ママリ】

子どもたちの急な予定に、大慌て！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、mao (まお) @ ポイ活で家を買った主婦(@mao_otk_tw)さんの投稿です。お子さんから「明日これが必要なんだ～」と急に言われ、慌てた経験はありませんか？まおさんはある日、娘さんから『明日Aちゃんとシール交換するねん』と言われ…？お互いにシールを持っていなかった、母たちの奔走に反響が寄せられました。

投稿者・mao (まお) @ ポイ活で家を買った主婦(@mao_otk_tw)さんはある日、娘さんから『明日Aちゃんとシール交換するねん』言われ…？お互いにシールを持っていなかった、母たちの奔走に「うちも」といった反響が寄せられました。

ちょっと怖い話してもいいですか...？



昨日娘が急に

『明日Aちゃんとシール交換するねん』

って言い出しました。



娘にはシール帳もシールも買ってないです。

一体なにを交換する気なんだ...



慌てて今日娘が学校に行ってる間に

シール帳とシールを買いに来ました。

もちろんボンボンドロップシール？とやらは

売り切れているので

適当に平面シールを買いました。

シール帳は100均は売り切れていたので

雑貨屋さんで買いました。高いけど...



で、さらに恐ろしいのが

Aちゃんもシール帳やシール

持ってないんですよ...

2人は本当になにを交換する気だったのか...



もちろん相手のお母さんも

今準備してます。



実質母たちのシール交換だわ...

私達なにやらされてるんだろう...😂

急な、友達とのシール交換の約束に慌てたまおさん。娘さんが学校に行っている間に、友達のお母さんとそれぞれで準備をしたそう。子どもたちが言い出したことでこちらが慌ててしまうこと、ありますよね…。まおさんも「実質母たちのシール交換だわ」と思わず笑ってしまいます。



最終的に子どもたちは、終始ニコニコで遊べたそう。成長して「こんなことしたなあ」と、きっと懐かしく思うでしょうね。あくまで入り口だけの用意で、これを機にお年玉やお小遣いについて話し合いたいとまおさん。さまざまな経験を通して、親子でコミュニケーション取る姿勢が素敵です！



この投稿には「親は前日の夜とかにダイソー走って大変だったりするけど、子どもの思い出に残る幸せの1ページ✨」「同じ状況で家中のシールをかき集めたの思い出しました😂」といったコメントが寄せられていました。子どもたちが楽しんでくれることが、まずはうれしいですね。無邪気な子どもたちと、奔走する親にほっこりなエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）