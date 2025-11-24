名探偵ホームズを生んだコナン・ドイルが信奉した「心霊学」…科学とオカルトが交錯した19世紀のリアル

科学的な推理を身上とするホームズを描いたコナン・ドイルだが、20代の頃にはすでに心霊主義に傾倒していた。

ここでは、ドイルのみならず、なぜ当時の英国の人々が心霊主義に興味を持ったのか、現地取材した専門家の最新分析を交えて考察する。

※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナン・ドイルの数奇な生涯を解説した篠田航一著『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より一部を抜粋・編集したものです。

海辺の町で心霊に熱中

「ドイルがホームズを書き始めたのは1880年代の後半です。同時にこの頃、彼は心霊の世界に深く興味を持ち始めていました」

そう話すのは、英ハダースフィールド大学で英語・創作表現学主任を務める英文学者のメリック・バロウ博士である。バロウ氏の専門はヴィクトリア朝文学で、文学と魔術の関係に詳しく、ドイルと心霊の関わりについての研究者でもある。

『緋色の研究』が世に出たのは1887年。ドイルが28歳の時だが、実はこの頃、ドイルは『ライト』（Light）という雑誌に心霊についての記事を書いている。『ライト』のサブタイトルは「心霊、オカルト、神秘主義研究のジャーナル」（A Journal of Psychical, Occult, and Mystical Research）であり、その名の通り、オカルトを研究する雑誌だった。

ドイルは理性の人物としてホームズを書いた。『緋色の研究』の次の長編『四つの署名』（1890年）で、ホームズは「冷静な理性」が何より大事と言っている。だが、そんなホームズの生みの親であるにもかかわらず、ドイルの関心は超自然的な世界に向かっていた。

「ドイルはかなり早い時期からテレパシーなどに興味を持っていましたが、本格的に降霊会に参加するようになったのは、20代後半のこの頃です」とバロウ氏は話す。

ドイルが学生時代に関心を持ったテーマの一つに、「死後の世界」がある。1880年１月、20歳の時にバーミンガムで「死はすべての終わりか」という講演会を聞きに行った。これは米国の神学者ジョゼフ・クックによる講演会だったが、この時、ドイルは母に「私にはピンとこなかった」（not convincing to me）と書いている。20歳の時点では、まだ死後の世界の説明に納得していなかった様子が分かる。

とはいえ、わざわざその種の講演に行くということは、関心自体はあったのだろう。

そして22歳頃、ドイルは親戚たちとの集まりで、自分が信仰を捨てていると述べ、周囲を驚かせる。この頃、ドイルは自分を不可知論者（agnostic）だと思っていたらしい。不可知論者とは、簡単に言えば「神がいるかどうかは分からない」という立場の人だ。「神などいない」と考える無神論者（atheist）とは異なる。

そして本格的に心霊に興味を持ったのが、20代後半から30代前半を過ごしたサウスシー時代だったとバロウ氏は話す。

心霊学は科学であると信じられていた

一つの疑問がある。ドイルに限らず、当時の英国人はなぜ心霊に興味を持ったのか。

その主な理由について、前出のダブリン大学トリニティ・カレッジのダリル・ジョーンズ教授はこう分析する。

「ヴィクトリア朝時代の英国には、『信仰の危機』がありました。その一つの要因として、1859年にダーウィンが発表した『種の起源』の影響があります」

18世紀に世界に先駆けて産業革命を起こし、近代科学文明の担い手となった英国だが、19世紀には降霊術や催眠術、疑似科学が流行した。つまり、科学の勃興と時を同じくして、合理主義的な精神と相いれないオカルトも隆盛を極めたのだ。

その理由の一つが「進化論」だとジョーンズ氏は言う。それまで「神が人間を創造した」と固く信じてきた人々は、「ヒトと類人猿の祖先は共通だ」と唱えるその内容に衝撃を受けた。

こうして教会や聖職者といった宗教的権威が大きく揺らいだ。たとえば死後の世界についても、従来は「人は死んだら天国か地獄に行く」と教えられてきたが、その教えについても人々は疑問を持つようになった。そんな精神的な「すき間」に入り込んだのが、スピリチュアリズム（spiritualism）だったという。

スピリチュアリズムとは、スピリット、いわゆる霊的なものを信じる思想であり、それは死後の世界の霊と「交信できる」という考えに結びつく。スピリチュアリズムの訳語は難しいが、本書では心霊主義、心霊学などと訳そうと思う。降霊術そのものを指す場合もある。

ジョーンズ氏は、「多くの人が信仰の本質を問うようになったこの時代、心霊主義は英国社会に広く浸透しました。死が終わりでないとの考え方です。愛する人が本質的に変わることなく、今も存在していると信じるのです」と説明する。

ただ、これは決して突飛な考えではなく、当時は一種の科学として認識されていた面もあった。科学と心霊学の境界線が曖昧な時代でもあったのだ。

バロウ氏もこう指摘する。

「ドイルにとって、心霊学は科学でした。彼の認識としては、それが客観的かつ合理的だったからです。ドイルは、自分は純粋に科学的なことをしていると信じていました。むしろ自分に反対する科学者こそが非科学的で、偏見に基づいて行動していると感じていたのです。ドイルは自身のことを『偏見のない人間』だと思っており、自分こそがインチキを見破り、真実を見つけることができると信じていたのです」

この頃のドイルには興味深い作品がある。1888年、29歳の時に世に出した『クルンバーの謎』という小説だ。ホームズ物語ではない。

スコットランドの屋敷に、インド帰りの軍人が住み始めた。明らかに何かにおびえており、建物を高い塀で囲み始める。実はこの軍人は、かつてインドで僧を殺害した経験があった。その僧が、あの世から復讐にやって来るのではないかとおびえていたのだ。

ドイルの作品の中ではあまり評価されていないようだが、私は個人的に好きである。邦訳もあり、ホームズ以外の作品を集めた『ドイル傑作集3 クルンバーの謎』（北原尚彦・西崎憲編）で読める。

はたしてインド僧の霊はやって来るのか。シンプルだがスリリングな展開で、楽しく読めた。最後にドイルは、作品の語り手の言葉を借りて、西洋科学の限界を述べている。東洋の神秘の力は存在しないとの主張は誤りで、「科学のほうこそ間違っている」という。

ドイルは20代の時点で、もう心霊について書くことをためらわなくなっていたのだ。

