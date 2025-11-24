¡Ö¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡×ÂçÁêËÐÀé½©³Ú¤Ç¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Öñþ·ë¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¾®´éÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°
¡¡´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬3ÇÔÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëËëÆâºÇ¹âÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¶å½£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬È¯À¸¡£¤¶¤ó¤Ð¤é¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿½øÆóÃÊÎÏ»Î¤Î¡ÈÆÍÁ³¡É¤Îñþ»Ñ¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡×¡Öñþ·ë¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¾®´éÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÆóÃÊ¼·½½ÆóËçÌÜ¡¦Íëñ¥¡ÊÍë¡Ë¤¬½øÆóÃÊ¼·½½Ï»ËçÌÜ¡¦ÁÖ¡Ê¼°½¨¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ5¾¡2ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡Íëñ¥¤Ï¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å103.1¥¥í¤Î19ºÐ¡£ºòÇ¯½½°ì·î¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤ÇÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À·Ú¤¯¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÂÎ·Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡È¤¶¤ó¤Ð¤éÈ±¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤«¤é¿Íµ¤¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍëñ¥¤À¤¬¡¢Àé½©³Ú¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£½½ÆóÆüÌÜ¤Î½øÆóÃÊ¸Þ½½¼·ËçÌÜ¡¦º´ÅÄ¥Î¹ñ¡Ê¶Àî¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¤¶¤ó¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿È±¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÍÇ¡¡¢ñþ»Ñ¤Ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Öñþ·ë¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¾®´éÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
取組では藏をいなし、寄り切った龍輝が5勝2敗、藏は4勝3敗で今場所を終えた。