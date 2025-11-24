【ネープルズ（米フロリダ州）＝平沢祐】米女子ゴルフの今季最終戦、ＣＭＥツアー選手権は２３日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、９位から出た畑岡奈紗は７バーディー、１ボギーで通算１７アンダーで５位だった。

岩井千怜と竹田麗央が１２アンダーで１３位、西郷真央と岩井明愛が１１アンダーで１９位。古江彩佳と勝みなみが２６位、山下美夢有は３６位だった。２６アンダーのジーノ・ティティクル（タイ）が連覇を果たした。優勝賞金は４００万ドル（約６億２５００万円）。大会は年間ポイントランキング上位６０人が争った。

「ミス恐れず攻めて」自信に

最終１８番。畑岡の約１０メートルのバーディーパットはわずかに短く、決まらなかった。思わず天を仰いだが、表情に険しさはない。パーで終えると観客から大きな拍手が起こった。畑岡は「（最終日に）しっかり（スコアを）伸ばして終われたのでよかった」と充実感を漂わせた。

前半に３バーディーを奪うと、後半も三つスコアを伸ばした。大差でスタートした首位ティティクルの背中はさすがに遠かったものの、日本勢トップで今季最終戦を締めくくった。

長く米国で戦う中で、どこか守りに入ってしまう気持ちが生まれていたという。「ミスを恐れず攻めていくのが自分のプレースタイル」と思い直した。今季は夏場から少しずつ自信を取り戻し、今月、日米両ツアー共催の大会「ＴＯＴＯジャパンクラシック」で約３年半ぶりの米ツアー勝利を飾った。そこから好調を維持できているようだ。

来季は米ツアー１０年目の節目となる。「自信を持ってシーズンを迎えられると思う。メジャーで勝てるように頑張りたい」。目標は明確だ。（平沢祐）

岩井千怜「（米ツアー本格参戦１年目は）早かった。来年はもっと攻めることができると思う。もっといい成績も出ると思うし、期待していただきたい」

竹田麗央「（米ツアー本格参戦１年目を終えて）今年はすごくいい経験ができて、もうちょっとこういうところを伸ばせたらっていうことに気付けた。しっかりオフに練習して、来年はもっと活躍できるように頑張りたい」