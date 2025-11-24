シャルドネの新作ハンドクリーム登場♡香りを選べるトリオセットが可愛い

果汁がはじけるようなみずみずしい香りが人気の『シャルドネ』シリーズから、この冬にぴったりの新作「ハンドクリームトリオ」が登場。3種のシャルドネアロマを持ち運びしやすいミニサイズで楽しめるセットです。シーンに合わせて香りを変えたり、ギフトに添えたりと使い勝手も抜群♡乾燥が気になる季節の手元をしっとり包み込み、気分まで華やぐアイテムとして注目を集めています。

3種のシャルドネ香るハンドケア

「シャルドネスパークリング」「シャルドネ」「シャルドネショコラ」のアロマを楽しめる新作ハンドクリームトリオは、3本セットで1,100円（税込）。内容はハンドクリーム10mL×3個です。

なめらかなテクスチャーの2種と、こっくり濃厚なショコラの1種が指先までうるおいを届けます。持ち歩きにも便利で、気分に合わせて香りを選べるのが魅力です。

人気のシャルドネシリーズ全ライン

果汁味あふれる香りが魅力の『シャルドネ』は、バス・ギフト・ホームコレクションが豊富に展開。

【シャルドネ】

・オイルインバスパールボックス1,650円

・ハンド＆リップケアセット858円

・オイルインバスパール880円

・ハンドクリーム550円

・ハンドソープ770円

・リードディフューザー1,980円

・フレグランスラバーオーナメント858円

【シャルドネスパークリング】

・ハンド＆リップケアセット858円

・バスボム495円

・オイルインバスパール880円

・ハンドクリーム550円

・ハンドソープ770円

・バス＆ボディーケアセット1,430円（ボディーウォッシュ、ハンド＆ボディーミルク）

お気に入りの香りで冬の手元を彩って



シャルドネの豊かな香りをコンパクトに楽しめるハンドクリームトリオは、乾燥しがちな季節の心強い味方。

シーンや気分で香りを使い分けられるから、毎日のハンドケアがちょっと楽しくなるはずです♪豊富なラインアップが揃うシャルドネシリーズなら、自分用にはもちろん贈り物にもぴったり。

冬の手元をやさしく彩るお気に入りの香りをぜひ見つけてみてください。