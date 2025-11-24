＜心配して何がワルい？＞婚約者と同棲中の娘⇒「結婚は？」尋ねると…驚きの事実が！【第1話まんが】
私はナオコ。夫とのあいだには、娘がひとりいます。名前はアイカ。もう社会人としてしっかりひとり立ちしていますが、結婚前の女の子ですから、親としてはいつも心配が尽きません。大学時代からお付き合いしている人がいるようなのですが、やはり気持ちがざわついてしまいます……。
私はまだ腑に落ちませんでしたが、夫がアイカの味方になってしまい……それ以上は何も言えませんでした。こうして私の忠告も虚しく、若いふたりは同棲することになったのでした。そして、アイカが同棲を始めて1年が経ちました。
夫の言葉に、また私はこれ以上何も言えなくなってしまいました……。アイカたちが結婚に向けて動き出しているのかどうか知りたいだけなのです。私はだんだんイライラを募らせていきました。娘の将来が不安になった私は、アイカに何度も連絡して返事を待っていたのでした。
1年前、アイカが同棲したいと彼氏を連れてわが家に挨拶に来ました。私は結婚前の同棲に反対しましたが、夫に諭されて強くは言えませんでした。その後も結婚や親同士の挨拶について何度も尋ねましたが、アイカは応じてくれません。
同棲開始から1年ほど経った頃、家族3人で食事をした際に、2週間前に入籍したと突然告げられました。
私はその言葉にショックを受け、何も言えなくなってしまいました。どうしてアイカが私たちに報告もなく入籍したのか、まったくわかりません……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか