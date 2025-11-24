º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×½Ð¾ì40¿Í¤¬³ÎÄê¡¡¿·½÷²¦¤äÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤â6¿Í»²Àï
¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä½÷²¦Áè¤¤¡¢¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤â·èÃå¤·¤¿º£Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê27¡Á30Æü¡¢µÜºê¡¦µÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê40¿Í¤â³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ç¤¦¤Î¸¶±Ñè½²Ö¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
Æ±Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡¢¡º£µ¨¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¡¢¢º£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¡ÊJLPGA²ñ°÷¤Î¤ß¡Ë¡¢£11·î11Æü»þÅÀ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì50¿Í¤ÎJLPGA²ñ°÷¡¢¤Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹½ªÎ»»þ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë¾å°Ì¼Ô-¤Î½ç¤Ç·è¤Þ¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¡£¡¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ç¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ò½ü¤¯29¿Í¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Î´ä°æÀéÎç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤â½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¢¤Ç8·î¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÀ©¤·¤¿´ä°æÌÀ°¦¡¢ÆüÊÆ¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×ÇÆ¼Ô¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¡¢£¤Ç¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏMR¤Ë¤è¤ê¤¤¬·èÄê¡£MR30°Ì¤Î±Ê°æ²ÖÆà¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£ºòÇ¯¤Ï·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Ï¢ÇÆÃæ¤À¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤é¤òÂà¤±¡¢½é¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£4Æü´Ö¡¢72¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¶¥µ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ï3000Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ú½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¡Û·ê°æ»í¡¢°¤ÉôÌ¤Íª¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢ÆþÃ«¶Á¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡¢ÆâÅÄ¤³¤È¤³¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¶âß·»ÖÆà¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢²ÏËÜ·ë¡¢ÌÚÂ¼ºÌ»Ò¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡¢¾®ÎÓ¸÷´õ¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢Ý¯°æ¿´Æá¡¢º´Æ£¿´·ë¡¢¿½¥¸¥¨¡¢¿ûÉö²Ú¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢ÎëÌÚ°¦¡¢üâÌî°¦É±¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢ÃçÂ¼²ÌÇµ¡¢±Ê°æ²ÖÆà¡¢±ÊÊöºé´õ¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢ËÙ¶×²»¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¡¢»³¾ëÆà¡¹¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢ÏÆ¸µ²Ú¡¢ÅÏîµºÌ¹á
