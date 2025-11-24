【マイルCS】ジャンタルマンタル貫禄V！史上初の芝マイルGI完全制覇達成



マイルチャンピオンシップ 1着15番・ジャンタルマンタル（c）SANKEI

第42回マイルチャンピオンシップ（芝1600m 3歳以上・GI）が23日、京都競馬場で開催され、川田将雅騎手騎乗の1番人気ジャンタルマンタル（牡4 父Palace Malice）が好スタートから好位につけ、4コーナーで鋭く抜け出して後続を振り切って優勝。勝ちタイムは1分31秒3(良)。

勝ったジャンタルマンタルは朝日杯FS、NHKマイルC、安田記念に続くGI4勝目。史上9頭目となる同一年春秋マイルGI制覇を達成。さらに史上初となるJRA芝マイルGI完全制覇の偉業を成し遂げた。

2着には横山武史騎手騎乗の4番人気ガイアフォース（牡6 父キタサンブラック）、3着に15番人気のウォーターリヒト（騎乗＝高杉吏麒牡4 父ドレフォン）が入り、大波乱とはいえないものの3着に伏兵が顔を出す見応えのある決着となった。

第42回マイルチャンピオンシップ（GI）着順

着順 枠順 馬名（性齢 騎手）人気

1着 7‐15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）1

2着 3‐6 ガイアフォース（牡6 横山武史）4

3着 2‐3 ウォーターリヒト（牡4 高杉吏麒）15

4着 6‐11 オフトレイル（牡4 菅原明良）7

5着 5‐9 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）12

6着 8‐17 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）2

7着 3‐5 アスコリピチェーノ（牝4 C.ルメール）3

8着 2‐4 マジックサンズ（牡3 武豊）9

9着 8‐16 ドックランズ（牡5 M.ザーラ）13

10着 4‐7 チェルヴィニア（牝4 T.マーカンド）8

11着 1‐1 トウシンマカオ（牡6 団野大成）11

12着 7‐14 レーベンスティール（牡5 D.レーン）5

13着 4‐8 カンチェンジュンガ（牡5 藤岡佑介）17

14着 1‐2 シャンパンカラー（牡5 坂井瑠星）14

15着 7‐13 ロングラン（せん7 岩田康誠）16

16着 5‐10 ラヴァンダ（牝4 岩田望来）6

17着 8‐18 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）18

18着 6‐12 ウインマーベル（牡6 松山弘平）10

※結果・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





