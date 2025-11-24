夢限大みゅーたいぷ デビュー2周年！47都道府県制覇の旅新情報＆活動ロードマップを発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

バンドリ！プロジェクトの新バンド「夢限大みゅーたいぷ」（通称：ゆめみた）が、11月20日にデビュー2周年記念生配信にて新情報が発表された。

まず2026年6月21日(日)にSGC HALL ARIAKEにて、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション 〜スピンアップ編〜」東京公演の開催が決定した。夢限大みゅーたいぷの単独公演として過去最大規模の公演となる。

また2026年7月4日(土)・5日(日)に、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション 〜ゆめんそーれ沖縄〜」の開催が決定した。詳細は後日公開となる。

さらに、夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション 〜夢限大編〜」の第3弾となる、青森県・岩手県での開催が決定した。アコースティックミニライブ(観覧フリー)に加え、夢限大みゅーたいぷ 1st Album「プログレス サイン」購入者を対象とした「アコースティックミニライブ優先エリア観覧＆広がれ！ゆめみたの輪！〜写真撮影編〜」と「特典お渡し会」も実施する。

あわせて、12月21日(日)に、夢限大みゅーたいぷ 1st Album「プログレス サイン」リリースを記念したインターネットサイン会の開催が決定した。

そして、デビュー2周年を迎えた夢限大みゅーたいぷの活動ロードマップを公開。リリース記念イベントや47都道府県制覇の旅など、今後のゆめみたの活動にも乞うご期待！

●イベント情報

夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション 〜スピンアップ編〜」

2026年1月24日(土) 神奈川 1000 CLUB

2026年2月 7 日(土) 愛知 THE BOTTOM LINE

2026年2月22日(日) 京都 KYOTO MUSE

2026年3月14日(土) 新潟 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2026年3月21日(土) 広島 LIVE VANQUISH

2026年5月 5 日(火) 大阪 BIGCAT

2026年5月 9 日(土) 仙台 仙台darwin

2026年5月31日(日) 福岡 BEAT STATION

2026年6月21日(日) 東京 SGC HALL ARIAKE

愛知・京都・新潟・広島公演チケット最速先行抽選申込 受付中

受付期間：〜2025年12月15日(月) 23:59まで

※下記CDの初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

・夢限大みゅーたいぷ3rd Single「真夜中遊園地」(1公演申込可)

・夢限大みゅーたいぷ「ゆめみたのあゆみ」Blu-ray(4公演申込可)

詳しくはこちら

https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_hen

夢限大みゅーたいぷ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション 〜ゆめんそーれ沖縄〜」開催決定！

詳細はこちら

https://bushiroad-music.com/topics/20353/

●リリース情報

夢限大みゅーたいぷ 1st Album

「プログレス サイン」

12月24日発売

【Blu-ray付生産限定盤】

価格：￥9,900（税込）

【通常盤】

価格：￥3,850（税込）

商品詳細はこちら

https://bang-dream.com/discographies/4131

イベント開催決定！

・1on1オンライントーク

https://bushiroad-music.com/topics/20354/

・リリース前同時視聴会

https://bushiroad-music.com/topics/19802/

・リリースイベント

https://bushiroad-music.com/topics/19805/

インターネットサイン会

https://bushiroad-music.com/topics/20475/

「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」にて、お渡し会の開催が決定

詳しくはこちら

https://bushiroad-music.com/topics/20473/

(C)BanG Dream! Project

