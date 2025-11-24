【着順】第42回マイルCS（GI）1着ジャンタルマンタル、2着ガイアフォース、3着ウォーターリヒト

第42回マイルチャンピオンシップ（芝1600m 3歳以上・GI）が23日、京都競馬場で開催され、川田将雅騎手騎乗の1番人気ジャンタルマンタル（牡4 父Palace Malice）が優勝。勝ちタイムは1分31秒3(良)。

第42回マイルチャンピオンシップ（GI）着順

2025年11月23日（日）4回京都6日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手）人気

1着 7‐15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）1

2着 3‐6 ガイアフォース（牡6 横山武史）4

3着 2‐3 ウォーターリヒト（牡4 高杉吏麒）15

4着 6‐11 オフトレイル（牡4 菅原明良）7

5着 5‐9 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）12

6着 8‐17 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）2

7着 3‐5 アスコリピチェーノ（牝4 C.ルメール）3

8着 2‐4 マジックサンズ（牡3 武豊）9

9着 8‐16 ドックランズ（牡5 M.ザーラ）13

10着 4‐7 チェルヴィニア（牝4 T.マーカンド）8

11着 1‐1 トウシンマカオ（牡6 団野大成）11

12着 7‐14 レーベンスティール（牡5 D.レーン）5

13着 4‐8 カンチェンジュンガ（牡5 藤岡佑介）17

14着 1‐2 シャンパンカラー（牡5 坂井瑠星）14

15着 7‐13 ロングラン（せん7 岩田康誠）16

16着 5‐10 ラヴァンダ（牝4 岩田望来）6

17着 8‐18 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）18

18着 6‐12 ウインマーベル（牡6 松山弘平）10

※結果・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？