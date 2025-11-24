

「一番の宝物」と表現する1人息子の照之さんを抱く浜さん（写真：本人提供）

「不幸に負けない。負けるのは最大の不幸」。

今年90歳を迎えた、女優・浜木綿子さんはそう語ります。

市川猿之助（二代猿翁）さんとの結婚、そして離婚――。1人息子の照之さん（俳優の香川照之さん）を育てながら女優として数々の名作を彩ってきた浜さんが、苦労しながらもかけがえのなかった日々を振り返ります。

本稿は、『浜木綿子 楽しく波瀾万丈』より一部抜粋・編集のうえ、お届けします。

「おやじを舞台に出したい」と言い出した照之

照之（※俳優の香川照之）が歌舞伎界入りを宣言して浜を驚かせたのは2011年のことであった。（三代）猿之助は博多座で公演中の2003年11月17日に入院し、翌年、いったんは舞台復帰したものの、体調を悪化させ、闘病生活に入っていた。

「『おやじを助けたいんだ』と口にしたのが始まりでした。照之はもともと口数が少ないんですよ。やがて『おやじの病気を治したい』になり、さらに『おやじを舞台に出したい』に変わりました」

照之の考えはひとつまたひとつとすすんでいく。

「次が『息子の政明を歌舞伎役者にしたい』でした。私は歌舞伎の世界を知らないので、『そういうことが許されるのかしら』と思っていましたら、今度は自分が歌舞伎役者になっておやじと舞台に出演すると言い出しました。『猿之助さんは出られる状態なの？』と問い返すと、『大丈夫です』と言うんです。どんどん動き出して襲名が決まりました」

2011年9月27日、三代猿之助が二代目猿翁、四代段四郎の長男・二代市川亀治郎が四代目猿之助、そして照之が九代目中車、照之の長男政明が五代目團子を襲名することが都内のホテルでの記者会見で発表された。

段四郎、亀治郎、政明と壇上に並んでの会見で照之は「猿之助の名は140年続いてきました。長男の政明が誕生して7年。長男がいるのに、その船に僕が乗らないでいいのかと思うようになりました。映像では香川照之を、父の残した世界を継ぐ使命を帯びた時は中車を名乗ります」と語り、質疑応答では「母は最終的には受け入れてくれ、最大限のエールを送ってくれています。香川照之の名を残して欲しいと母に言われました。母に感謝しています」と浜への思いを披露した。

二代目猿翁を襲名する猿之助は最後に登場し、「浜さんと一緒になって照之が生まれました。浜さん、ありがとう。恩讐の彼方にありがとう」と浜への謝辞を述べた。



照之さんと、その長男である政明さん（五代目市川團子）。孫がまだ幼かった頃の1枚（写真：浜木綿子さん提供）

「心のうねりはあったけど、照之の人生」

浜が当時を振り返ってくれた。

「心のうねりはありましたけれども、照之の人生です。役者の仕事も順調にあったし、本当に恵まれていたのになぜ、と考えたら、やはり父親への愛のためでしょうか。自分で抑え込んでいたのだと思います。幼いころから感情を表に出さずに我慢する子でした。あまり泣きもしない強い性格でした」

その勇気には感じるところがあった。

「46歳で歌舞伎界に入った方なんていらっしゃらないでしょう。わが子ながら感服して、私も肝を据えなくてはと思いました。『この船に乗らざるを得ない』と言うのなら、そよ風ほどにしかなりませんが、船を後押ししたいという気持ちになりました」

それからは照之を囲む会には顔を出すようにし、自分が楽屋で使っていた鏡台を提供し、知人の舞踊家から歌舞伎衣裳についての話も聞いた。

東京での「襲名披露」は2012年6、7月に新橋演舞場で催された。

6月の夜の部と7月の昼の部には三代猿之助が創始したスーパー歌舞伎の第一作「ヤマトタケル」（梅原猛作、奈河彰輔監修、猿翁脚本・演出）が上演され、中車はヤマトタケルの父である帝、團子はヤマトタケルの子、ワカタケルを演じると発表された。

照之、政明は公演に向けての稽古に入った。

同年5月24日。浜は照之に「今日は車がないので、政明をお稽古場に連れて来て」と頼まれた。スーパー歌舞伎は古典歌舞伎と仕掛けも異なる。稽古は倉庫街にある大きなスタジオで行われていた。浜と8歳になる政明が現地に向けて移動中の車内に照之から電話が入った。

「『猿翁さんが今日見えるよ』『じゃあ悪いけれど私は行きません。運転手さんに政明を頼んで途中で降ります』と断ると、『どうして？ いいじゃないか』と言うんです。嫌だなと思いながらも、そのまま乗っていたら、今度は『猿翁さんが来られなくなった』と連絡が入りました。それなら現地まで行こうと思いました」

スタジオの入り口で猿翁門下の俳優らと迎えに出た照之はその場で猿翁が来ることになったと告げた。

「『それなら帰ります』と言うと、照之は『政明のお稽古を少し見ていったら？』と勧めます。私は震えるようなちょっと不思議な感覚を覚えました」

元夫・猿翁と40数年ぶりの再会

スタジオ内で待つことしばし。到着した猿翁は一番前の椅子に腰かけた。照之は浜に猿翁に挨拶するようにうながした。

「お姿を見て『変わられたな』と思いました。私も覚悟を決めて、猿翁さんの座る椅子のそばにひざまずいて、『こんにちは、浜木綿子でございます』と話し掛けました。猿翁さんは『若いね』と一言。そして『照之を、こんなに立派に育ててくれてありがとう。大変だったでしょ』と続けられたので、『大変でした』と答えました」

猿翁はおもむろに紙袋から包みを取り出して浜に渡した。

「『これ誕生日プレゼント』。私の誕生日は10月31日なんですけれどね（笑）。いただいたら、照之が満足そうに笑っていました」

その場を立ち去ろうとしたが、稽古を見ていくように一同から勧められた。

「政明のワカタケルの稽古でした。『もっと大きな声で』と指示されると、あの子はその通りにちゃんと言うんですよ。周りのみなさんが拍手をしてくださいました。『良かった。言えるんだ』とほっとしました」

猿翁とは別離以来、40数年ぶりの再会であった。

「全部、照之の計画だったと思います」と浜。

照之は「2人を会わせようという気がありました。母が来ることを知った父は付き人に『誕生日プレゼントを買って来い』と命じて用意していたので、それを母に手渡していました。父が『相変わらず綺麗だね』と母に言い、周りを何も事情がわからない團子がワーッといいながら走り回っている不思議な光景でしたね」と振り返った。

團子にも聞いてみた。

「ばあば（浜）が稽古場に来たのは覚えています。じいじ（猿翁）とばあばがいるな、というくらいで、2人の久々の再会だということは全くわかっていませんでした」

浜は帰りの車の中で「誕生日プレゼント」を覗いてみた。

「10月の誕生石のオパールのネックレスでした。手紙が入っていて、ちょっとよろよろした字で『政彦』と書いてありました。政彦さんという名前だったんだなと思い出しました」

それから照之の真意を推理した。

「何ともいえない気持ちでした。高揚感もあったし、今更という思いもありました。後で照之には、『これは神の力、天の啓示だよ。会えて良かったね』と言われました。その後、猿翁さんとお食事をする機会もありましたが、何も感じませんでしたね」

今だからこそ言えること、言いたいこともある

離婚時の辛さを照之に話したいと思うことがある。別れてから一切、猿翁をあげつらうような言葉は口にしなかった浜には、今だからこそ言えること、言いたいこともある。

「でも『聞いて』と言っても、照之は『いいよ、いいよ』というだけで耳を貸そうとしないんですよ。猿翁さんのことを、とても尊敬しているからでしょう」

猿翁は2023年9月13日に83歳で世を去った。

「教えを受けた方たちにとって大きな損失でしたでしょう。たとえお話ができなくても、身振り手振りで『もっと大きく』などと演技指導をされていましたから、いらっしゃるだけでも違ったでしょう。ですが照之も見送ることができて良かったと思います」

猿翁が創作の際に利用していた軽井沢の稽古場を照之たちが片づけに入った時のことだ。

「猿翁さんと私が2人で写っている写真が大量に保存されていたそうです。『いっぱいあるので、笑いながら見ていたんだよ』と照之が言いました。どうして取ってあったのでしょうか。もうあっちへ行ってしまったからわかりませんが、今頃私の両親にも会っていることでしょうね」

團子に感じた「俳優の素質」

現在は中車も團子も歌舞伎を中心に舞台活動を続けている。中車は、当初の新作歌舞伎中心から経験を重ね、「傾城反魂香」の又平など古典作品でも重要な役を演じるようになった。

團子は期待の若手花形として、「ヤマトタケル」のヤマトタケルや泉鏡花作「天守物語」の姫川図書之助など大役を演じる機会も増えた。團子は幼いころ、浜の自宅の庭でよく遊んだという。

「植木屋さんに入ってもらったばかりで、思い切り枝を切ってもらって涼し気になった庭木を私が『ツンツルテンのツンツルテン』と表現したら、政明は面白がって笑い転げていました。空の飛行機を見上げて『おーい』と叫んだ時、声がよく通るなと思いました。私が関西弁で話してみると、すぐにイントネーションをそっくりまねたので、耳の良さを感じた覚えもあります」

後半2つの感想は俳優ならではと思われる。歌舞伎界入りし、俳優になるとは予想していなかったであろうに、浜は團子の素質を早々と感じ取っていた。

「母が政明を、『阿都子に似て滑稽な子だね』と言っていたのを思い出します」

團子に浜について聞いてみた。

「女優さんと言うより、僕にとってはおばあちゃんです。ですが、『舞台に出る時は堂々と自信を持って』『ペース配分をしっかりしなさい』とアドバイスをくれます。そんな時、女優さんとして生きてきた人なんだと感じます」

中車はどうだろう。

「労働して生きる糧を稼いできた人で、僕にとっては母親というより父親的な役割だった気がします。私の演技は必ず見て、何か言ってくれます。舞台人として生きて来て日本舞踊も稽古していますから、すごく的確でありがたいですね」

（小玉 祥子 ： 演劇ジャーナリスト）