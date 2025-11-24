「奈良小1女児殺害事件」が起きたのは2004年の11月17日のこと。奈良市で小学一年生だった女児が下校途中に誘拐、殺害され、自宅から約6キロ離れた農道脇で、遺体で発見された。ひと月以上経った同年12月30日に逮捕されたのは、毎日新聞販売店従業員だった小林薫（当時36）である。

【写真を見る】どんな表情で少女を殺めたのか…“快楽殺人犯”小林薫元死刑囚の素顔

小林はわいせつ目的で女児を誘拐し、マンション自室の浴室で行為に及んだ後、女児を殺害、遺体を遺棄した。事件から約ひと月後の12月14日には、女児の携帯電話を使い、被害者の母親に遺体の画像と、「次は妹だ」との脅迫メッセージを送るという、残忍極まりない犯行だった。小林には強制わいせつ致傷などの前科もあった。

小林薫元死刑囚の捜査が行われた奈良西警察署

2年後の2006年9月26日、奈良地裁は小林に死刑判決を下した。被害者が一人の殺人事件で死刑が適用されることはまれだが、裁判長は「更生の可能性はない」「被害者の数だけで死刑を回避することはできない」と、極刑を下したのである。2013年2月21日には死刑が執行された。

事件から21年が経った今年も、被害女児の父は奈良県警を通じて報道各社に手記を寄せ、女児が通っていた小学校では追悼集会が開かれるなど、風化を防ごうという試みが続けられている。

裁判長が「更生不可能」と断じるほどの凶悪犯罪者は、どのように育まれ、残虐行為に手を染めるようになったのか。「週刊新潮」では当時、小林の周辺を取材し、人物像と成育歴を詳らかにしている。以下、それを再録し、世を震撼とさせた快楽殺人者の姿を明らかにしてみよう。

【前後編の前編】

（「週刊新潮」2005年1月13日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、肩書きなどは当時のままです）

＊＊＊

逮捕前日の様子

逮捕される前日の12月29日午後7時頃、小林薫は勤務先の毎日新聞の販売所からほど近い、行きつけの居酒屋を訪れている。

「隣のスナックの女の子と同伴出勤で来ましてん」

と、その店の女将は言う。

「それで8時にここを出ましたが、11時頃に、『腹減った』と言って1人で戻ってきたんです。さっきは気分よく出て行ったけど、スナックに行ったら、女の子のお得意さんがちょうど来たんやて。それで、『ほったらかしにされた』と怒ってました。そして牡蠣フライとコロッケを食べていった。それから駅前のパチスロによく行ってたみたいで、パチスロの話もしてましたね」

「女の子の写真や」

小林は、身辺に捜査が及んでいるとは思ってもいなかったようなのだ。小林がこの店に来るようになったのは10月頃から。新聞の契約がきっかけで、以来、週に2、3回は来ていたという。

小林は、逮捕されることはないと高を括っていたと思われる。事件から10日ほど経った頃だ。

「お客は彼1人で、飲み物を出したら、携帯見ながら、『ワオッ』て言いよってん。『ボクの携帯にえらいの入ったわ。事件の女の子の写真や』と言うんです。私は画像を見ませんでしたが、『そんなん消してしまい』と怒ったら、それっきり言わなくなった」（同）

だが、快楽殺人者の特性として、自己顕示欲を抑えることができなかったのだろう。画像を隣のスナックでも見せびらかしていた。

画像を見せてニヤニヤ

「うちに来るようになったのは12月中旬から。2日に1回の割合で来るようになって、ブランデーのVSOPのボトルを入れてくれました。カウンターで1人で飲んでいる時は、よく携帯をいじってました」

と、スナックのママが言う。

「それで、居酒屋のママから聞いていたので、『アンタ、凄い写真持ってるんやて？ ちょっと見せてよ』って言ったんです。小林はすぐに携帯を取り出してボタンを操作しました。画面を覗きこんだら、いろんな名前があって、その中から、被害者の女の子の名が題された画像を選んで見せられました。それは、小さな女の子が服を着ないままの格好で横たわっている画像でした。私はビックリして、『何でそんなもん持ってるの？』と聞いたら、『警察関係から流れてきたもんや』とか言ってました。その後うちのホステス達にもその画像や、その他の幼女にイタズラしているようなヘンな画像を見せたりしていたんです。それでホステスが『小林さん、犯人ちゃうの？』と言ったら、ニヤニヤ笑っていたそうですわ」

結果的には、女児の携帯電話から自分の携帯に画像を転送したことで、通信記録から足が付くことになった。小林の自宅マンションからは、女性の下着やマニア向けの少女嗜好ビデオ、雑誌の類が多数押収されたのだった。

＊＊＊

異常極まりない言動である。果たしてこの小林はどのように育ち、いかにして犯罪に手を染めるようになったのか。死刑判決が下った際の驚くべき態度とは。【後編】では、小林の生い立ちを詳述する。

デイリー新潮編集部