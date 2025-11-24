2017年に横浜DeNAベイスターズのドラフト6位指名を受けた寺田光輝氏は、怪我の影響もあり、2年間での引退を余儀なくされたが、その後は1年半の受験生生活を経て、東海大学医学部に合格。現在は5年目の学生生活を過ごしている。大学中退や独立リーグでのプレーを経て、プロに入りを果たした寺田氏に、思い通りのキャリアが描けなかった現役時代の記憶や、医学部生として勉学に励む現在の日々を語ってもらった。（全3回のうち第3回）

【写真】「自分の長所を極限まで磨いてほしい」と語る寺田氏

ドラフト指名は信じられなかった

筑波大学を経て、独立リーグの石川ミリオンスターズで2年間プレーした寺田氏は、25歳で迎えた2017年のドラフト会議で横浜DeNAベイスターズの6位指名を受け、プロ野球選手としての第一歩を踏み出した。

寺田光輝氏

「学生時代に補欠も経験したことがあるような選手でしたから、指名していただけたこと自体が信じられませんでしたし、どこか夢見心地なところがありました」

ドラフトの日をそう振り返る寺田氏は、東克樹投手や山本祐大選手ら、現在のチームを担う同期選手とともにプロのキャリアを歩み始めたが、実力の違いに戸惑う場面も少なくなかった。1年目は二軍で13試合に登板するも、0勝1敗、防御率6.00の成績に終わり、思うようなパフォーマンスは発揮できず。6月26日のイースタンリーグ、東北楽天戦の試合後には椎間板ヘルニアを発症し、手術のために戦線を離脱した。

「6月頃から急に痛みを感じるようになり、やがて歩くのもしんどいくらいにまで症状が悪化してしまいました。すぐに手術をすることになったんですけど、1年目はそのまま復帰することなくシーズンを終えることになってしまって。自分が戦力になれていない状況に肩身の狭い思いをしたり、まるでチームの一員でないような寂しさを味わったりすることもありました」

悔しさすらも感じなくなった

まだ万全なコンディションではない中、プロ入り2年目シーズンに臨んだ寺田氏は、序盤から好調を維持し、捲土重来を期したが……。キャンプを終えた3月に肩を負傷。さらなる試練が襲いかかった。

「肩を怪我してから全くストライクが入らなくなってしまって、当時は誤魔化しながらストライクゾーンに投げ込むような状態で、マウンドに上がっていました。開幕後の4月の末頃にはもう、悔しさすらも感じなくなってしまっていました。プロ野球選手としてのプライドや使命感は忘れてはいけないと思っていたので、『何とか結果を残せたら』という苦肉の策でアンダースローに転向し、そこから多少成績はマシになりましたけど、現役選手として残された時間が長くないことは明白でした」

自分に戦う気持ちが残されていないことを悟り、「春先には引退を覚悟していた」と話す寺田氏。そこから引退までの約半年間は、「プロとして思い残すことがないように」と苦しみながらも野球と向き合う時間を過ごした。やがてシーズンも終盤に差し掛かり、次のキャリアについて真剣に考える場面も増える中、寺田氏が選んだのは、過去に挑戦するも力が及ばなかった医学部への進学だった。

アルバイトを続けながら学士編入で医大合格

2019年の秋にユニフォームを脱いだ寺田氏は、昼間は受験勉強、夕方からは塾講師として働きながら自身も通信制の予備校に通い、学士編入での合格を目指した。

「最初は国公立大を目指そうと思いましたが、『自分の学力では5年ぐらいかかってしまうだろうな？』と思うようになって。途中からは最短期間で合格を目指そうと、私立大医学部の受験に切り替えることにしたんです。プロ入り前はいずれも国公立大学で過ごしてきたのに、よりによって自分で初めて払うのが私立大の学費で……（苦笑）。費用を工面するのは正直大変な時もありますけど、何とかここまで通わせてもらっています」



寺田氏が2021年に合格を掴んだ東海大学医学部の学士編入試験は、SPIと理科科目について書かれた英文読解による一次試験と、試験を通過した受験生と教授の面談によって合格者が決められる（当時。現在は試験科目が異なる）。

順調に一次試験を通過した寺田氏は、その後1対4の面談に臨むことに。医師にとって身近な問題に対する10分間のプレゼンテーションが求められた試験では、自身の述べた意見を指摘される場面も見られたものの、寺田氏はその緊張に動じることなく、見事に難関をクリア。見事に合格を勝ち取り、医師への第一歩を踏み出した。

命の重みと向き合った

一般教養科目が免除される学士編入生のキャンパスライフは、新入生に遅れること半年後の1年次秋にスタートする。

「まだ右も左もわからないような入学2日目から、いきなり解剖実習が始まりました。授業についていくこと自体ももちろん大変でしたけど、実際にご遺体と対面した時に、命を扱う仕事の重みを痛感させられて、皆さん一人一人と向き合う中で、さまざまなことを考えるきっかけを与えてくれる機会になりました」

その後も勉強漬けの日々を過ごした寺田氏の学生生活は、現在5年目を迎え、国家試験や卒業、そして進路について向き合わざるを得ない場面も増えてきている。

「正直に言うと、国家試験合格に向けて予断を許さないような状況で……。『今のままでは間に合わない』と気付かされてから、毎日5時間ぐらいは勉強するようにしています。実際の進路選定は、医学部を卒業し、2年間の研修医を終えた後に決めることになりますが、内科系の医師として、スポーツにも携われたらなと。目標に向けて計画を立て、実行していく流れは野球と似ているところもあるので、その経験を活かして頑張っていきたいですね」

スキルのない自分を受け入れることが大切

引退後も充実したキャリアを歩む寺田氏だが、スポーツ選手の引退後の生活については、社会問題の一つとして議論されることも多い。寺田氏は「まだ僕は学生なので……」と謙遜しつつも、このように持論を展開する。

「スポーツ選手だった過去や残した功績を忘れられない人も中にはいらっしゃいますし、そこに頼りたい気持ちもわかりますが、一度それらの栄光を忘れないと絶対に前に進めない。少しキツい言い方かもしれませんけど、社会人としてのスキルがない自分を受け入れることで、初めてスタートラインに立てるのかなと思います」

最近もかつて横浜DeNAの先輩でもある平田真吾氏、梶谷隆幸氏ら「熱い思いを持つ」二人と再会し、互いのセカンドキャリアへの思いを明かす場面もあったそう。

「その日は『同世代の社会人は、僕らが野球をしている間にスキルを磨いてきた現実と向き合わないとダメだよな』とか、『野球以外の分野でも、社会の第一線で戦ってみたい』と語り合い、勇気をもらいましたし、お二人の熱に負けないように、僕も頑張らなければいけないなと改めて感じさせられました」

2025年のプロ野球は（日本シリーズ勝者）の日本一で幕を下ろしたが、その裏では今年も多くの選手がユニフォームを脱ぐ決断を下した。迷いの中で立ち止まる選手たちにとって、夢に向けて邁進する寺田氏の姿は、希望の光となることだろう。医師としてセカンドキャリアを歩もうとしている寺田氏の今後からも目が離せない。

第1回【プロ野球選手から「医学部生」に…元横浜DeNA「寺田光輝（33）」が“E判定”から半年で“国立大合格”を掴んだ勉強法】では、寺田氏がどのような受験期を過ごし、国公立大学への切符を手にしたのか、当時のエピソードを交えて述懐します。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部