今から8年前の2017年、ルートインBCリーグの石川ミリオンスターズ（現在は日本海リーグに属する）から、横浜DeNAベイスターズのドラフト6位指名を受けた寺田光輝氏（33）。怪我の影響などにより僅か2年間でユニフォームを脱いだが、その後は一念発起して東海大学医学部に合格。現在は5年目の学生生活を過ごしている。高校卒業後は三重大学に入学するも、まもなく中退。筑波大学への再入学や独立リーグでのプレーを経てプロ入りした寺田氏に、医師を志すまでの紆余曲折の人生を振り返ってもらった。（全3回のうち第2回）

地元の国立大を3ヶ月で休学

高校時代は、部活に区切りを付けた半年間での追い込みが実り、寺田氏は三重大学の合格を掴んだ。しかし、レベルの高い野球部の練習と自身の実力とのギャップに苦しみ、入学してわずか3ヶ月で休学することに。その後はひたすらトレーニングとアルバイトを繰り返す「フリーターのような日々」を過ごした。

「このままプロ野球選手になれないのなら、医学部に入って実家の医院を継いだ方がいいのではないか？」と一念発起し、翌年冬に医学部を受験するも、吉報は届かず。その後も先の見えない日々を過ごす寺田氏の人生に光を灯したのは、大学生活2年目の夏。高校時代を共に過ごした野球部の後輩との再会がきっかけだった。

「筑波大に進学した高校の後輩が地元に帰ってきた時に、キャッチボールに誘ってくれて。『高校の頃よりも良いボールを投げているので、もしうちの大学に来てくれたら、きっと主力投手になれますよ』と熱心に声をかけてくれたんです。彼は地元で注目されていた選手だったので、実力のある後輩がそのように言ってくれるのなら、『もしかしたら何とかなるのでは？』と感じて、思い切って筑波大学を受験してみることに決めたんです」

若いうちにしかできない挑戦もある

寺田氏はトレーニングと並行しながら勉強を続け、その年の冬にセンター試験（現、大学入学共通テスト）を受験。「前年に医学部受験に向けた勉強をしていたこともあって、苦手だった理科も多少克服出来ていたように思いますけど、化学の成績が足を引っ張っていました」と3年目の受験生活を振り返るが、それでも順調にセンター試験と2次試験をクリアし、筑波大学体育専門学群に合格。入学後は野球部の門を叩いた。

「最初は『とんでもないところに来てしまった』と思いましたし、『部活を辞めたいな』と思うことは一度や二度ではありませんでした」

今年のドラフトで筑波大学の岡城快生選手が阪神のドラフト3位指名を受けたことからもわかるように、野球部では高いレベルのプレーが求められる。そのような環境に身を置きながらも、なぜ寺田氏は野球を続けることができたのか。その背景には、一人で練習に励んだ空白の2年間で、若いうちにしか挑戦出来ない夢の存在に気付かされたことも大きいという。

過酷な練習をこなしつつ、再び目標に向けて歩み始めた寺田氏の球速は、入学時の135キロから142キロに。4年春のリーグ戦に初出場を果たすと、リリーフとして計12試合に登板し、初勝利も掴み取ったが、ドラフトとは無縁の存在だった。

地銀への就職から一転し、独立リーグへ

「野球部で活動しているうちに、『おそらく自分はプロ野球選手にはなれないだろう』と徐々に現実を受け入れるようになり、『とにかく地元に帰りたい』という思いで、就職活動を始めていました。最初に受けた三重県の地銀に、内定もいただいてたんですけど……」

当時の助監督に進路決定の報告に向かうと、彼は意外な反応を示したという。

「僕が就職して地元に帰ることを伝えると、コーチが『もう野球をやらなくていいのか？ お前は絶対に野球を続けた方がいいと思うから、もう一度よく考えろ！』と声をかけてくれたんです。当時の僕は、自分が到底プロのレベルに及ばないことを理解しつつも、伸び代や手応えを感じていて、野球に対する未練も残っていたんです。助監督の誘いに、最初はかなり迷いましたけど、結局そのオファーを受け入れ、野球を続ける道を選ぶことにしたんです」

寺田が所属先に選んだのは、ルートインBCリーグ（当時、現在は日本海リーグ）に所属していた石川ミリオンスターズだった。近年はドラフト候補の輩出元先として存在感を示す独立リーグだが、待遇や連日に及ぶバスでの長距離移動など、過酷さが取り沙汰される場面もまだまだ多い。

ドラフト指名漏れで頭が真っ白に

「確か手取りは毎月12万円ほど。ただ、家賃も3万円ほどで、水道代や光熱費もさほどかかりませんでしたから、皆さんがイメージされているほどの困難はなかったと思います」

そのような環境で1年目から存在感を示した寺田氏は、初年度の2016年にリリーフとして40試合に登板し、3勝1敗19S、防御率1.11の成績をマーク。意気揚々と臨んだNPB球団のトライアウトは不合格に終わったものの、プロ球団から届いた4通の調査書を目にすると、自ずと心は躍ったが……。ドラフトで寺田の名前が呼ばれることはなかった。

指名漏れで「頭が真っ白になったような感覚を味わいました」

折れそうな心を何とか奮い立たせて、2年目のシーズンに臨んだ寺田氏は、この年も35試合に登板。0勝3敗10S、防御率2.41と前年の成績を下回ったものの、特徴的な変則のサイドスローがスカウトの目を惹き、前年よりも多い6通の調査書を手にした。

「前年のことがあったので、2回目のドラフトはあまり過度に期待せず、どこか他人事のような冷静さを持ちつつ、内心は神頼みをしながらその様子を見守っていました」

そして、寺田と同じ2017年のドラフト7位で東北楽天に入団する寺岡寛治ら、チームメートとその様子をテレビで見守っていた寺田氏は、ドラフト6巡目で歓喜の瞬間を迎える。

「調査書の届いていなかった横浜DeNAからの指名だったので、最初は少し疑心暗鬼なところがあって。これ以上ないくらいの嬉しさと、『チームメートの寺岡と間違えているのでは？』という不安が入り混じっていました。僕の名前をネットで検索すると関連ワードに『間違い』が出てくるんですけど、その表示を見る度に当時のことを思い出しますね（苦笑）」

自分の武器を磨くことが大切

今年も10月23日にドラフト会議が行われ、116名（本指名・育成を含む）がプロ入りのチャンスを掴んだ。

指名選手の喜びの表情に注目が集まる一方、かつての寺田氏のように指名候補に挙げられながらも、声がかからず涙を飲んだ“ドラフト指名候補選手”も多い。プロ野球選手になる夢を僅かなところで叶えられなかった選手たちに、寺田はこうエールを贈る。

「どの選手も何かしら自分の得意とする“一芸”があると思うので、それをひたすら磨き続けることが大切ではないかと思います。僕は幸運な縁をいただいて横浜DeNAさんに声をかけていただきましたけど、プレーに目を向けると、投球フォームもあまり綺麗ではありませんし、守備や打撃もさほど大したことのない選手でした。ただ、出所の見えにくいサイドスローでボールを投げることに関してはそれなりに自信がありましたし、そこを評価していただけたからこそプロ野球選手になれたと思っています。努力を続けたからといって、誰もが夢を掴めるわけではないと思いますが、むやみやたらと手を出すよりも、自分の長所を極限まで磨き上げていった方が、自分の輝ける場所に近づけるんじゃないかと思っています」

大学中退や独立リーグでのプレーを経て、寺田氏は25歳でプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせたが、入団後にさまざまな試練が待ち受けていた。

第3回【「東克樹」と同期入団…元横浜DeNA「寺田光輝」が引退後に「医学部生」となった理由 「過去の栄光を忘れないと絶対に前には進めない」】では、プロ野球選手となった寺田氏が、いかにして自身の限界と向き合い、引退を表明し、医学部への道を進むに至ったのか、その変遷を自ら辿る。

