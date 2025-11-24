53歳・望月理恵、ゴルフウェア姿で「出ちゃってますね」 茶目っ気たっぷりに紹介
フリーアナウンサーの望月理恵（53）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。美脚がスラリと映えるゴルフウェアを披露した。
【写真】美脚スラリ！ゴルフウェア姿の53歳・望月理恵が「出ちゃってますね」
望月は「秋ゴルフ。今、スイング修正中だから、、か？笑めちゃくちゃなゴルフになってしまいました。焦ると余計ダメなんですよねー私ってこういう所あるよね、メンタル弱いよね、仕事でもあったな、、とゴルフ以外の反省も始まり落ち込みました、、集中しろよ！ですよね笑笑。ただお天気には恵まれた気持ちのいいラウンドでした」と紹介。
ゴルフウェアにも触れ「これを着るためにすぐにゴルフ行きたい！2枚目ポケット出ちゃってますね。ボール出した後あるあるです」と茶目っ気を交えて呼びかけた。
