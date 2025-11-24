風呂に入る飼い主を心配？ ブチギレ顔で駆けつける猫に「愛ですね」「守ろうとしてくれてるのね」
飼い主がお風呂に入ると怒った顔でやってくる猫の写真がThreadsに投稿され、47万回表示、3万いいねの反響を呼んでいる。投稿したのはキットちゃん（@surely_kit_）さん。飼い主を心配しての行動と見られ、「必死に守ろうとしてくれてるのね」「しっぽのビリビリがもう可愛過ぎて！！！」などとコメントが寄せられた。猫ちゃんの怒った表情の理由について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】「危ないよ！」お風呂場で猫パンチをするキットちゃん
「最初は『殴りに来る』という内容で投稿したのですが、沢山の人に『助けに来てくれてるのでは？』と言われて確かにと思いました」(飼い主さん)
怒った顔のあとは、必ず飼い主さんを2、3発パンチしてからお風呂場を立ち去るのだという。この行動が始まったのは、キットちゃんが家に来てから1年数カ月経ってからだという。普段から洗い物や料理をしているときに水をじっと見ていたり、水に興味を持っていた様子があったそうだ。
投稿には「猫ちゃんの必死さが伝わる」「愛ですね」「可愛いねえ かしこいねえ」「全部のお写真が文句言ってる顔で可愛いです」などのコメントが集まった。
キットちゃんは普段はのんびり穏やかな性格だという。「まだキットは5〜6歳ですが、おじいさんや亀さんのようにのんびり穏やかです」(飼い主さん)
お風呂以外でキットちゃんが怒ることはほとんどない。キットちゃんが家に来てから約1年後、同居猫のカブちゃんがやってきたときも、最初は怒って喧嘩していたが現在は仲良しだという。
飼い主さんの安全を心配して怒った表情を見せるギャップに、多くの人が心を動かされている。
