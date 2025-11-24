『鬼滅の刃』冬の炭治郎たち鬼殺隊が首都圏路線の車内＆駅構内に出現 早稲田アカデミーとコラボ広告第2弾【掲出場所一覧】
早稲田アカデミーは、冬期講習会に向けてアニメ『鬼滅の刃』とのコラボレーション広告企画を実施。「師弟」「兄弟」「同志」など、作中で深い絆を結ぶキャラクターの組み合わせや、鬼との戦いにともに立ち向かったキャラクターが、冬らしいデザインで応援メッセージを届ける。第2弾は、24日〜12月2日に首都圏の特定の路線の車内および駅構内で掲出される。
【画像】冬の儚さが似合う…！ほほ笑むしのぶとカナヲ
第1弾では、1日〜30日に京王電鉄、西武鉄道、東武鉄道、小田急電鉄の車内ドア横ポスター（一部車両を除く）、10日〜16日に東京・池袋駅（西武鉄道）、新宿駅南口改札内（JR東日本）に駅構内ジャック広告が展開され、今回は別バージョンのビジュアルとなる。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■掲出デザイン一覧
・竈門炭治郎＆冨岡義勇
・胡蝶しのぶ＆栗花落カナヲ
・不死川実弥＆伊黒小芭内
・不死川玄弥＆悲鳴嶼行冥、
・不死川玄弥＆不死川実弥
・宇髄天元＆時透無一郎
・煉獄杏寿郎（※煉は火＋車）＆甘露寺蜜璃
・我妻善逸＆嘴平伊之助
・竈門炭治郎＆竈門禰豆子（※禰はネ＋爾）
・竈門炭治郎＆栗花落カナヲ
・竈門炭治郎＆竈門禰豆子＆冨岡義勇
・竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助＆煉獄杏寿郎
・竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助＆宇髄天元
・竈門炭治郎＆竈門禰豆子＆不死川玄弥＆甘露寺蜜璃
■掲出場所一覧
▼東京メトロ 掲出駅：11月24日〜30日
銀座線：浅草・上野・上野広小路・神田・三越前・日本橋・銀座・新橋・虎ノ門・溜池山王・赤坂見附・青山一丁目・表参道
丸ノ内線：池袋・茗荷谷・後楽園・淡路町・大手町・東京・四ツ谷・新宿御苑前・新宿三丁目・新宿・荻窪・方南町
日比谷線：入谷・仲御徒町・秋葉原・小伝馬町・人形町・茅場町・八丁堀・東銀座・日比谷・六本木・恵比寿
東西線：高田馬場・飯田橋・九段下・木場・妙典・西船橋
千代田線：町屋・西日暮里・新御茶ノ水・明治神宮前
有楽町線：地下鉄成増・平和台・小竹向原・東池袋・護国寺・江戸川橋・市ケ谷・永田町・有楽町・銀座一丁目・月島・豊洲・新木場
半蔵門線：押上・錦糸町・住吉・清澄白河・神保町・渋谷
南北線：目黒・白金台・白金高輪・麻布十番・東大前・本駒込・駒込・王子・赤羽岩淵
副都心線：東新宿
▼JR 掲出路線：11月24日〜30日
山手線(E235系)、京浜東北線・根岸線(E233系)、横浜線(E233系)、南武線・鶴見線(E233系 E131系)、相模線(E131系)、埼京線(E233系)、りんかい線(70-000形)、川越線・八高線(E231系、209系)、常磐線快速・成田線(E231系)、常磐線各駅停車(E233系)、中央線快速・青梅線・五日市線(E233系209系)、中央線・総武線各駅停車(E231系)、京葉線(E233系、209系)、武蔵野線(E231系、209系)、南武線・鶴見線(E233、E131)、りんかい線(70-000形)、川越線・八高線(E231系、209系)、常磐線快速・成田線(E231系)、常磐線各駅停車(E233系)、中央線・総武線各駅停車(E231系、209系)、京葉線(E233系、209系)、武蔵野線(E231系、209系）、湘南新宿ライン・上野東京ラインを含む、上野東京ラインを含む（品川まで）
