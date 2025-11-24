秋野暢子、大きめのおにぎりとおかずがたっぷり入った“手作り弁当”を披露「卵焼き良いですね」「美味しそう」
俳優の秋野暢子（68）が、24日までに自身のSNSを更新。おかずがたっぷり詰まった手作りのお弁当を紹介した。
【写真】「美味しそう」大きめのおにぎりとおかずがたっぷり入った秋野暢子の手作り弁当
この日、ガラス作品の創作活動に励んでいた秋野は、「お昼ご飯はお弁当です」と手作り弁当を披露。「なんやかんやのオカズでパパッと済ませました」という秋野だが、卵焼きや肉料理、ブロッコリーやタコの和え物などがびっしり詰められており、「でっかいおにぎり」と大きめのおにぎりも添えられている。
この投稿には「卵焼き良いですね」「美味しそうです」などのコメントが寄せられている。
